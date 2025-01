News Nosferatu torna a terrorizzare SpongeBob [VIDEO] In un nuovo esilarante video, SpongeBob deve fare i conti con il 'nuovo' Nosferatu di Eggers Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo SpongeBob deve nuovamente vedersela con Nosferatu Seguiteci sempre su LaScimmiaPensa e sul nostro canale WhatsApp Al cinema trovate Nosferatu, nuova trasposizone del celebre vampiro ad opera di Robert Eggers con protagonisti Bill Skarsgard e Lily-Rose Depp (qui la nostra recensione). In questa nuova iterazione al conte Orlok è stato un nuovo look decisamente diverso da quelli che furono dati a Max Schreck e Klaus Kinski nelle due precedenti trasposizioni. Motivo per il quale anche SpongeBob che aveva già fatto la sgradita conoscenza del vampiro (qui i dettagli) ha dovuto modernizzarsi.

In un nuovo esilarante video possiamo infatti vedere l’amata spugna gialla insieme ai suoi amici essere vestiti come i protagonisti del film di Eggers fronteggiare il Nosferatu con baffi e respiro affannoso, proprio come quello che sta infestando ora i cinema di tutto il mondo.

Nosferatu, remake del film del 1922 basato sul romanzo Dracula di Bram Stoker, è un racconto gotico sull’ossessione tra una giovane donna tormentata (Lily-Rose Depp) nella Germania del XIX secolo e l’antico vampiro della Transilvania (Skarsgård) che la perseguita, portando con sé un orrore indicibile.

Nicholas Hoult interpreta Thomas Hutter, l’agente immobiliare che inconsapevolmente cerca di mediare un accordo con il Conte. Depp interpreta sua moglie Ellen. Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin, Willem Dafoe, Ralph Ineson e Simon McBurney completano il cast.

