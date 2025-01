News Squid Game 2, il turbolento passato dell’attore di Thanos Choi Seung-hyun, interprete di Thanos in Squid Game 2, ha avuto un passato decisamente turbolento Di Matteo Furina -

Su Netflix trovate Squid Game 2, seconda stagione dell'amatissima serie coreana che ha sbriciolato qualunque record sulla piattaforma (qui la nostra recensione). In questa seconda iterazione sono stati introdotti moltissimi nuovi personaggi tra cui Thanos, un rapper dai capelli viola interpretato da Choi Seung-hyun.

Thanos è stato un personaggio piuttosto divisivo per i fan di Squid Game durante gli episodi della seconda stagione, e l’attore dietro di lui porta con sé altrettante controversie. Choi Seung-hyun, che una volta si è esibito con il gruppo pop BIGBANG sotto lo pseudonimo TOP, è stato effettivamente messo al bando dall’industria dell’intrattenimento coreana nel 2017 dopo essere stato arrestato per uso di marijuana (che è illegale in Corea del Sud) e condannato a dieci mesi di carcere e a due anni di sospensione dal servizio militare obbligatorio.

Parlando con People, il creatore di Squid Game Hwang Dong-hyuk ha parlato del coraggio dell’attore nell’affrontare un personaggio che usa apertamente droghe anche con quel segno sulla sua carriera.

Come forse saprete, l’attore Seung-hyun, circa nove anni fa è stato coinvolto in uno scandalo di marijuana in Corea e non è stato in grado di fare alcun progetto negli ultimi nove anni in Corea – ha detto l’autore. E quindi questo è un ritorno dopo una lunga pausa, ed è una cosa particolare perché interpreta un personaggio che è un rapper e anche qualcuno che fa uso di droghe

Penso che gli ci sia voluto molto coraggio, in un certo senso, per interpretare un personaggio, specialmente qualcuno che condivide molte somiglianze che sono piuttosto negative per lui come persona – ha affermato Hwang. Quindi penso che gli ci sia voluto molto coraggio per accettare quel ruolo. Nonostante la lunga pausa, devo dire che, come regista, ha recitato in modo molto impressionante e sono molto soddisfatto di ciò che ha fatto con il personaggio

Che ne pensate?