News Ilary Blasi si iscrive all’Università a 43 anni Parlando con l'Adnkronos, Ilary Blasi ha rivelato di essere tornata all'Università Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Parla Ilary Blasi Seguiteci sempre su LaScimmiaPensa e sul nostro canale WhatsApp Ilary Blasi è da oggi tornata su Netflix con Ilary, docu serie dedicata alla sua vita (qui il trailer). Chiacchierando per l’occasione con l’AdnKronos, la presentatrice tv ha confidato di essere tornata a studiare avendo passato il test d’ingresso all’Istituto di Scienze Forensi di Milano. E, ora, punta alla laurea in Criminologia.

Non so quando avverrà – dice Ilary Blasi. Io sprono sempre i miei figli per farli studiare e poi sono la prima che non continua, ma vediamo passo dopo passo

A convincerla a tornare sui libri e a darle una mano è stata Federica Sciarelli, giornalista e conduttrice di Chi l’ha visto.

Lei è la numero uno. La seguo sempre ma non so se riuscirei a rimanere lucida come lei. Io mi faccio prendere un po’ dal matto, quindi potrei dire in dirette cose che non vanno bene. Ma con questa cosa dell’università mi so’ rovinata, ora tutti a chiedermi “Quando ti laurei”, oddio le aspettative…

Unica, la precedente docu-serie dedicata a Ilary Blasi, è stato sicuramente tra i prodotti di Netflix Italia più chiacchierati del 2023. All’epoca fecero molto scalpore le parole di Anna Foglietta che, parlando con Vanity Fair, aveva detto di non essere per nulla d’accordo con il modo in cui il tradimento è stato affrontato.

Io penso che il tradimento sia una delle cose più dolorose da scoprire ma anche da fare – ha detto Anna Foglietta. Ed è forse questa la cosa, come a dire, più eccitante, perché il dolore resta sempre uno dei motori che ci alimenta. Il tradimento, però, spiattellato così mi disturba enormemente. Credo che ci sia un limite, e che questo vada oltre. Insomma, non è la mia storia

Che ne pensate di queste parole di Ilary Blasi?