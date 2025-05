News Ilary Blasi: “Sono una fancaz*ista, lavoro 2 mesi all’anno” Parlando con Le Iene, Ilary Blasi si è raccontata suo modo, accendendo anche la polemia Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Parla Ilary Blasi Seguiteci sempre su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp! Ilary Blasi è tornata sul piccolo schermo con il botto. Dopo un periodo lontana dalla televisione, la conduttrice ha debuttato con The Couple, il nuovo reality show in onda su Canale 5, dimostrando ancora una volta di saper intrattenere e far parlare di sé. Per l’occasione ha rilasciato un’intervista a Le Iene, durante la quale ha mantenuto il suo solito tono ironico e spontaneo. Tra un sorriso e l’altro, si è lasciata andare a una battuta sul suo lavoro che ha diviso il pubblico:

@redazioneiene Dopo la prima puntata del nuovo reality game @The Couple, tutti i lunedì su Canale 5, @Ilary Blasi è tornata “iena” con una delle nostre interviste singole ed un piccolo scherzo alla nostra conduttrice Veronica Gentili! #LeIene #DaVedere ♬ suono originale – redazioneiene

Sono una fancazzista. Lavoro due mesi l’anno, ma due mesi belli tosti.

Una frase pronunciata senza malizia e con evidente intento ironico, ma che ha comunque scatenato alcune critiche da parte degli utenti sui social. In molti hanno colto il tono giocoso, ma qualcuno ha storto il naso, interpretandola come una mancanza di rispetto verso chi lavora duramente tutto l’anno. Nulla di nuovo, insomma, per chi come Ilary Blasi è abituata a stare sotto i riflettori e a dividere l’opinione pubblica.

Ilary non ha risparmiato aneddoti nemmeno sulla sua vita personale. Con la consueta leggerezza, ha scherzato sul fatto che ormai la sua quotidianità assomigli a un reality show:

La mia vita è un reality, ormai è normale. Una volta mi sono nascosta nel portabagagli per sfuggire ai paparazzi.

Ha anche svelato che i suoi figli, Cristian e Chanel, avrebbero voluto partecipare in coppia a The Couple, ma le regole non lo permettono:

Ma non si può – ha detto sorridendo.

Oltre all’intervista, Ilary Blasi è stata protagonista di uno sketch ideato con la complicità de Le Iene, dove ha orchestrato un finto provino per L’Isola dei Famosi ai danni di Veronica Gentili, prossima conduttrice dello storico reality. Tutto è iniziato con una telefonata apparentemente innocente:

Ciao Veronica, sono Ilary! Come stai? Mi sono permessa di chiamarti perché ho un favore da chiederti, poi insomma vedi tu. Io ho la mia tata che vive con me che è fissata con l’Isola dei Famosi e mi ha chiesto di partecipare quest’anno che non lo presento io

Veronica, inizialmente perplessa, ha chiesto se si trattasse di un provino:

Vorrebbe venire come concorrente… e quindi tu vorresti che le facessimo un provino?

Ilary Blasi ha insistito scherzando sull’insistenza della tata:

Ti stai arrampicando sugli specchi. Guarda che io sono stata in cabina di regia. Quando lo chiedevano a me dicevo: ‘Dai facciamo un provino’ e poi non me la filavo’. Lei è ucraina.

La giornalista, colta alla sprovvista, ha comunque detto che avrebbe provato a informarsi. A quel punto, Ilary ha svelato la verità scoppiando a ridere:

Ma che cao stai a dì, a Veronica, è uno scherzo. Ti stiamo prendendo in giro. No dai, sei stata carinissima. Ma posso dirti una cosa? Col cazzo che ti davo la tata per due mesi.

Una burla leggera e senza cattiveria, che però ha generato qualche “polemicuccia” di contorno, come ormai accade puntualmente con ogni gesto o parola della showgirl romana.

Con entusiasmo e un pizzico di autoironia, Ilary Blasi ha detto di essere felice del nuovo programma e del ritorno in TV:

Mi sono divertita, sono sempre contenta. Non mi sono ancora pentita.

Riferendosi a The Couple, ha anche confermato la serietà del reality:

Si vince davvero un milione di Euro e sto ricevendo chiamate davvero da chiunque per questo motivo.

Che ne pensate?