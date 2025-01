Ilary: la Recensione della nuova serie Netflix su e con Ilary Blasi assolutamente non necessaria

Condividi l'articolo

Cinque nuovi gustosi episodi di una serie Netflix tutta dedicata a Ilary Blasi. Ce n’era bisogno?

Uno spaccato immancabile – si fa per dire – della vita di Ilary Blasi e delle sue avventure con un focus sulla sua “rinascita” dopo la tanto chiacchierata rottura con Francesco Totti, per alcuni italiani l’evento più significativo degli ultimi anni dopo il virus e l’uscita di Bugo dal palco di Sanremo. Cosa succede, quindi in questa nuova serie che reca come titolo il nome stesso della showgirl?

Innanzitutto, non c’è spazio per la commozione, né per i momenti di fragilità o di insicurezza: quella che ci viene presentata è una Ilary nuova, fieramente indipendente ed emancipata, aperta a tutto e pronta a tutto. Questa l’immagine di lei che si vuole vendere e anche probabilmente l’immagine di lei che “vende” per chi ci vuole credere – e a chi interessa.