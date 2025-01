News

Cinema American Psycho di Guadagnino, per l’autore è una fake news Durante il suo podcast, l'autore di American Psycho Bret Easton Ellis ha definito tutto il reboot di Guadagnino come una fake news Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo L’autore di American Psycho sorprende tutti Seguiteci sempre anche su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp! Qualche tempo fa è stato annunciato che Luca Guadagnino è al lavoro su un nuovo film di American Psycho (qui i dettagli). Da quel momento è partita la caccia al nuovo volto di Patrick Bateman che qualche giorno dopo si è conclusa. L’autorevole Variety ha infatti rivelato ad inizio dicembre che il protagonista del film sarà niente meno che Austin Butler, già candidato all’Oscar per la sua interpretazione di Elvis nel film omonimo.

Tuttavia nelle ultime ore c’è stata una svolta improvvisa. Durante il suo podcast, l’autore di American Psycho Bret Easton Ellis ha infatti definito tutto come fake news

Ho la sensazione che si tratti di fake news dice. Ho sentito da qualche parte, da qualcuno, che non ci sono contratti. Austin Butler non ha firmato nulla per interpretare Patrick Bateman. Luca non ha un accordo. Anche Scott Burns, che dovrebbe scrivere la sceneggiatura, non ha un accordo. Da varie fonti che ho, questa è solo una fake news messa in giro per vedere come avrebbe reagito il pubblico

Di solito, quando un libro viene adattato, anche se l’autore non è coinvolto nell’intero processo, ci si aspetta almeno che ne sia a conoscenza, anche se si tratta di un remake/reboot. Ma Ellis ha detto che se il film è effettivamente in lavorazione, nessuno glielo ha detto.

Non ho niente a che fare con questo progetto – ha aggiunto Ellis. Potrei guadagnare dei soldi se lo facessero, ma non sono coinvolto creativamente a nessun livello, e questo è tutto ciò che so

