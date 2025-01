Squid Game 2: il sottile dettaglio sul Front-Man che forse non avete notato [VIDEO]

Serie TV

Condividi l'articolo C’è un piccolo dettaglio sul comportamento e sul modo di agire del Front-Man in Squid Game che potrebbe esservi sfuggito: ecco quale Quali sono le vere intenzioni del machiavellico Front-Man in Squid Game? Il personaggio, Hwang In-ho – fratello del poliziotto Hwang Jun-ho – gestisce i giochi e, come l’organizzatore nella prima stagione, decide per qualche motivo di parteciparvi con il numero 001, apparentemente cercando di aiutare Seong Gi-hun ed esponendosi al pericolo come tutti gli altri concorrenti. Come va a finire lo abbiamo visto, ma prima del voltafaccia finale in cui In-ho riprende la sua maschera e il suo ruolo, c’è un altro indizio sul sulla natura del suo comportamento e riguarda quello che fa durante la gara del pentathlon. Proprio lui infatti, imprevedibilmente, sembra ripetutamente sbagliare il gioco assegnato, quello della trottola.

La verità è che sbaglia apposta, forse per accrescere la tensione, forse per inquietare gli altri concorrenti e Gi-hun, non si sa. Come lo sappiamo? Dal fatto che, come ci viene svelato nella prima stagione, In-ho è mancino. Lo vediamo fare le cose con la mano sinistra, e anche sparare al suo stesso fratello con la medesima mano.

Ovviamente, gli utenti su internet e su TikTok se ne sono accorti subito: ha senso che sbagli a lanciare la trottola le prime volte, perché lo fa usando la mano destra. Solo quando riprende la sinistra il gioco gli riesce. Un dettaglio che ci dice molto sulla natura diabolica ma anche disturbante delle sue azioni. Quali saranno le sue vere intenzioni? Lo sapremo (forse) nella terza stagione.

