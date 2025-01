Cinema

Videogiochi Portal: il bellissimo corto del regista di Prey che avete perso [VIDEO] Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Questo vecchio corto ambientato nel mondo di Portal è stato diretto da Dan Trachtenberg, regista di 10 Cloverfield Lane e Prey. Recuperatelo subito! Conosciamo tutti Portal (e Portal 2), e siamo affascinati ancora oggi dal mondo claustrofobico dei laboratori Aperture e dall’intrigante gameplay action/puzzle che vede la silenziosa protagonista femminile Chell contrapposta alla psicotica I.A. GLaDOS. Il secondo gioco si spinge ancora più in là del primo, e a distanza di anni rimane assolutamente memorabile. Quello che però forse vi è sfuggito è questo corto, con protagonista a quanto pare la stessa Chell, ambientato sempre nel mondo di Portal e diretto da Dan Trachtenberg. Se il nome vi è familiare non è un caso: è il regista di due ottimi film come 10 Cloverfield Lane e Prey (l’ultimo film della saga di Predator) e, attenzione, ha diretto anche l’episodio pilota di The Boys.

Prima di tutto questo, nel 2011, ha diretto questo Portal: No Escape, che come possiamo vedere introduce in live-action il setting e le meccaniche del gioco, provvedendo anche a dare una forte impressione di claustrofobia che presto attanaglia la protagonista. La quale, interpretata da Danielle Rayne, cerca di scappare ma ha una brutta sorpresa.

Il risultato è spettacolare, se pensiamo che il corto è stato realizzato 13 anni fa e pur impiegando effetti speciali fornisce un’impressione davvero realistica di come potrebbe essere un film tratto dal videogioco. E lo diciamo: se Valve decidesse di fare uscire un adattamento, Trachtenberg è quello da chiamare. Siete d’accordo?

Continuate a seguirci su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp