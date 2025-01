News

Cinema School of Rock, 2 attori bambini si sposano 22 anni dopo Caitlin Hale e Angelo Massagli, due attori bambini di School of Rock, si sono sposati Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo La magia di School of Rock persiste 22 anni dopo Seguiteci sempre su LaScimmiaPensa e sul nostro canale WhatsApp School of Rock, film del 2003 di Richard Linklater, è probabilmente l’opera più amata della carriera di Jack Black. Sebbene siano passati oramai due decenni, le avventure Dewey Finn e della sua classe/rock band, non sono mai stati dimenticati. Non tutti i giovani attori sono tuttavia rimasti nel settore, come Caitlin Hale (che interpretava Marta, detta “Blondie”) che ha iniziato a lavorare come ecografista.

Tuttavia, è riuscita a restare in contatto con i suoi co-protagonisti, dato che dal 2016 frequenta Angelo Massagli (che in School of Rock ha interpretato Frankie, il “duro”). I due attori, ormai trentatreenni, hanno dimostrato grande impegno, convolando a nozze sabato (4 gennaio) alla presenza di numerosi loro co-protagonisti. Jack Black non è potuto essere presente ma ha inviato un videomessaggio “generoso” alla coppia.

Dopo essersi fidanzati nel giugno 2023, la coppia ha celebrato un matrimonio “totale” con la co-protagonista Rivkah Reyes (che ha interpretato Katie in School of Rock) che ha condiviso i momenti del grande giorno su TikTok. Facendo riferimento a una famosa scena del film, Hale e Massagli hanno ballato con i loro co-protagonisti sulle note di “Edge of Seventeen” di Stevie Nicks, con la sposa ha definito la reunion del cast un “momento da capsula del tempo”.

Massagli aveva già spiegato a Inside Edition di aver saputo che Hale si sarebbe trasferita in Florida, dove viveva all’epoca, grazie a “una chat di gruppo in cui tutti i ragazzi della School of Rock si contattavano ogni volta che qualcuno si trasferiva in un posto nuovo o faceva qualcosa di diverso”.

E la sua attuale moglie ha aggiunto:

Il resto è storia.

Dopo essersi incontrati per pranzo per aggiornarsi, i due si sono avvicinati sempre di più, grazie alla familiarità che avevano sin dall’infanzia, che si è dimostrata una solida base per una relazione. Massagli ha dichiarato al New York Times:

Pensavamo che fosse la soluzione giusta. Ma continuavamo a organizzare cene e a uscire per i weekend. Pensavamo: “Qualcosa sta bollendo in pentola qui”

Auguri agli sposi!