In una recente intervista su SiriusXM, Jack Black ha aperto alla possibilità di realizzare un sequel di School of Rock

Condividi l'articolo

School of Rock, film del 2003 di Richard Linklater, è probabilmente l’opera più amata della carriera di Jack Black. La storia di Dewey Finn, un rocker che diventa un insegnante supplente e trasforma la sua classe in una rock band è una delle idee più fresche, brillanti e apprezzate della storia recente del cinema. Per questo motivo i fan non hanno mai perso la speranza di vederne un giorno il sequel.

E l’attore, insieme al suo compagno nei Tenacious D, Kyle Gass, ha aperto le porte non sono al tanto agognato seguito di School of Rock ma anche di Tenacious D e il destino del rock, film del 2006 che, come facile immaginare, vede protagonisti proprio i due musicisti.