Cinema The Batman è il film più “rivisto” del 2022, la classifica Secondo i dati racconti da Letterboxd, The Batman è stato il film più rivisto nell'appena concluso 2022 Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo The Batman, nuova iterazione del Cavaliere Oscuro con protagonista Robert Pattinson è stato uno dei film più attesi del 2022 ed è divenuto rapidamente molto apprezzato nella community di fan di tutto il mondo del Paladino di Gotham. A dimostrazione di questo successo arrivano anche i dati, non solo quelli ottimi relativi al box office, ma anche quelli che gli stessi amanti della Settima Arte. Letterboxd infatti, una delle principali piattaforme utilizzate dai cinefili, ha infatti stilato la classifica dei film più “rivisti” nell’anno appena trascorso. E a svettare è proprio The Batman, seguito da Top Gun: Maverick e Everything, Everywehere, all at once. Di seguito la top ten completa: The Batman

Top Gun: Maverick

Everything Everywhere All at Once

Elvis

Encanto

Scream

Spider-Man: No Way Home

Fight Club

Orgoglio e pregiudizio

Doctor Strange nel Multiverso della Follia Letterboxd 2022 Year in Review: https://t.co/Ls0domDbzk 🦇



MOST OBSESSIVELY REWATCHED: The Batman@TheBatman @mattreevesLA @wbpictures #TheBatman pic.twitter.com/oBvN44wq7r — Letterboxd (@letterboxd) January 6, 2023 Il grande successo ottenuto da The Batman ha convinto Warner Bros a realizzarne un sequel. Al panel dell’ultimo CinemaCon dell’azienda infatti il regista Matt Reeves ha annunciato il suo ritorno dietro la macchina da presa nel futuro film.

Sono entusiasta di tornare in questo mondo, ma ne parleremo in un futuro CinemaCon – aveva detto laconico il cineasta senza aggiungere altro

Non abbiamo ancora notizie circa la trama o i futuri personaggi. Tuttavia è facile pensare che il Joker di Barry Koeghan, protagonista di una splendida scena tagliata e poi rilasciata sul web (qui per vederla), avrà un ruolo da protagonista. Ritroveremo sicuramente il Pinguino di Colin Farrell che, come saprete, sarà protagonista di una delle due serie spin-off di The Batman già annunciate oltre ad un’altra che si svolgerà nel manicomio di Arkham. Per il resto dovremo solamente attendere.

Che ne pensate di questa classifica?

