Cinema Ballerina, Ana de Armas anticipa folli acrobazie con Reeves Ospite di Jimmy Fallon, Ana de Armas ha parlato di Ballerina, spin-off di John Wick che la vede protagonista accanto a Keanu Reeves Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Il prossimo anno arriverà in sala Ballerina, attesissimo spin-off di John Wick che vedrà protagonista Ana de Armas. L’attrice, ospite di Jimmy Fallon ha parlato della difficoltà che sta riscontrando nella riprese del film che sarà diretto da Len Wiseman e che la vedrà combattere con Keanu Reeves. Abbiamo girato a Praga per quattro mesi. Abbiamo ancora un altro mese di lavoro. E sto soffrendo. Sai, il mio corpo, la mia schiena, mi fa male tutto. Mi lamento, sono dolorante, ho i lividi. In Bond era una scena di quindici minuti. Qui è un intero film, un altro livello. Ma l’altro giorno, Keanu ed io stavamo provando la nostra scena di acrobazie molto difficili, e l’ho visto mentre mi lanciava e mentre faceva acrobazie folli. Mi sono detta: “Non posso più lamentarmi. Guarda cosa sta facendo!” Lui è veramente il migliore.

Ballerina sarà il quinto capitolo della serie cinematografica di John Wick e reintrodurrà Rooney, un personaggio che vediamo per la prima volta in John Wick 3: Chapter 3 – Parabellum. In quel caso era stato interpretato dalla ballerina Unity Phelan. Il film manterrà il tema della vendetta che contraddistingue il franchise con Rooney che è una ballerina/assassina a tutti gli effetti in cerca di vedentta per le persone che hanno ucciso la sua famiglia. La sequenza temporale del film è fissata tra John Wick 3: Capitolo 3 – Parabellum e l’attesissimo John Wick: Capitolo 4 , come precedentemente confermato dallo stesso Reeves.

Non c’è ancora una data di uscita per Ballerina , tuttavia, è previsto un ritorno alla malavita criminale del franchise con l’uscita di John Wick: Capitolo 4 e una serie, The Continental entro la fine dell’anno.

