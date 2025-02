The Boys: Jack Quaid anticipa una sanguinosa quinta stagione! [FOTO]

Condividi l'articolo

In un post social piuttosto esplicito, Jack Quaid ci dà una anticipazione parecchio eloquente di quello che vedremo in The Boys 5!

Nel caso qualcuno temesse che la quinta stagione di The Boys possa essere meno violenta e gore delle precedenti, per un qualunque motivo, ci pensa Jack Quaid a fugare ogni dubbio. L’attore, tra i protagonisti della serie, anticipa quello che ci aspetta in un post social parecchio eloquente.

Bé, lo vedete: è ricoperto di sangue, e non è certo la prima volta che succede, al suo personaggio come a un po’ tutti gli altri. Ovviamente è trucco, ma conferma come The Boys mantenga la sua nomea anche a diversi anni e stagioni dall’inizio, e i fan non ne saranno delusi! Purtroppo, però, per i nuovi episodi ci toccherà aspettare il 2026.