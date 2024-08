News

Serie TV The Boys, svelate le intenzioni future di Soldier Boy Parlando con Gamesradar+, Eric Kripke ha svelato il futuro di Soldier Boy in The Boys 5 Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Soldier Boy avrà un ruolo fondamentale in The Boys 5 Seguiteci sempre su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp Su Prime Video è da poco arrivato l’episodio finale della quarta stagione di The Boys (qui la nostra recensione). Nella scena post credits abbiamo scoperto che Soldier Boy è ancora vivo e che dunque avrà un ruolo nella quinta e conclusiva stagione. Lo showrunner della serie Eric Kripke ha parlato a tal proposito spiegando come il ruolo del super sarà importantissimo e lo vedrà schierarsi dalla parte di Patriota e soci.

Sai, quello che abbiamo capito è che non avevamo davvero esplorato molto il rapporto padre-figlio tra Patriota e Soldier Boy – racconta Kripke a Gamesradar+. C’è molto materiale lì, su come Soldier Boy si sente riguardo a Patriota, su come Patriota si sente riguardo a suo padre, e quindi volevamo davvero approfondire quel rapporto.

Abbiamo avuto un assaggio del rapporto padre-figlio disfunzionale tra Soldier Boy e Patriota nella terza stagione, quando è stato rivelato come il Supe interpretato da Jensen Ackles fosse il padre biologico di Patriota. Tuttavia l’incontro tra i due non è andato per il meglio quando Soldier Boy ha respinto il suo cosiddetto figlio quando i due si sono incontrati alla Vought Tower.

Soldier Boy ha osservato duramente dicendo Pensi di sembrare forte? Indossi un mantello. Sei solo una fottuta imitazione a buon mercato. Per peggiorare le cose, ha poi cercato di attaccare il figlio di Patriota, Ryan. Tuttavia sembra che i due seppelliranno l’ascia di guerra nella quinta stagione di The Boys, perché, nonostante siano partiti col piede sbagliato nel loro ultimo incontro, i due hanno un nemico comune: Billy Butcher.

Soldier Boy è davvero intenzionato a uccidere Butcher dopo che Butcher lo ha tradito nella terza stagione – rivela Kripke. Quindi, viene da sé che sia un eccellente antagonista, perfetto per cambiare schieramento e, beh, unirsi ai Super

Che ne pensate?