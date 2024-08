News

Serie TV Malcolm, Jane Kaczmarek rivela dov’è finito Sullivan Ospite del Paris Manga & Sci-Fi Show, Jane Kaczmarek ha parlato del suo co-protagonista in Malcolm Erik Per Sullivan Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Ecco dov’è finito Dewey di Malcolm! Seguiteci sempre su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp Sono trascorsi più di due decenni da quando è uscito Malcolm ed è ancora uno dei migliori show mai realizzati. Sebbene di acqua sotto i ponti ne sia scorsa parecchia, l’amore che i fan nutrono per questo show è ancora ai massimi livelli. Ecco perchè in molti sono curiosi di sapere che fine abbiano fatto gli attori che sono pian piano spariti dallo showbiz. Tra questi sicuramente c’è Erik Per Sullivan, interprete del piccolo Dewey.

A parlare di lui è arrivata direttamente Jane Kaczmarek, l’interprete di Lois in Malcolm che, ospite del Paris Manga & Sci-Fi Show, ha rivelato:

Sta bene, sta molto, molto bene. Ha fatto Malcolm per sette anni, ha iniziato a sette anni e ha finito a 14. Non era interessato alla recitazione, per niente. Va a scuola in una prestigiosa università americana, della quale ci ha chiesto di non parlare, e adora Charles Dickens. Sta facendo un lavoro di specializzazione in letteratura vittoriana. Lo ammiro perché così tante persone pensano che essere nel mondo dello spettacolo sia la cosa più bella del mondo, ma non è per tutti.

Un paio di anni fa, Frankie Muniz, protagonista di Malcolm rispose anche a una domanda su cosa fosse successo a Erik Per Sullivan, e diede una risposta piuttosto onesta.

A dire il vero, non so cosa stia combinando – aveva spiegato. Mi dispiace dirlo perché gli ho parlato un paio di volte da quando è finito lo show. Ho parlato molto con i suoi genitori. Quando ero nella band, siamo andati a suonare nella città dove vive lui e i suoi genitori sono venuti allo spettacolo, ma sfortunatamente lui non è potuto venire.

Così ho avuto modo di parlare con loro e lui è stato in giro a fare un sacco di cose diverse. Ma una cosa che so è che alcuni attori o alcune persone hanno avuto modo di farlo quando erano bambini e poi hanno voluto provare altre cose e vivere una vita più normale, lontano dai riflettori.

Che ne pensate?