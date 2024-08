News Sydney Sweeney sulle scene di nudo: “Continuerò a farle” Intervistate da The Hollywood Reporter nel 2022, Sydney Sweeney ha parlato delle sue scene di nudo Di Matteo Furina -

Sydney Sweeney è una delle star emergenti più amate al mondo. Dopo il successo avuto con Euphoria e con Tutti tranne te è divenuta una figura di spicco dello showbiz. Nell'arco della sua ancor giovane carriera è divenuta celebre per le molte scene di nudo e sesso girate. Parlando con The Hollywood Reporter di questo argomento nel 2022, l'attrice ha dichiarato:

La gente dimentica che sto interpretando un personaggio, pensa: “Oh, si spoglia sullo schermo, è una sex symbol”. Non riesco a superare questa cosa. Io non ho problemi con quelle scene e non smetterò di farle, ma vorrei che ci fosse un modo più semplice per avere una conversazione su ciò che stiamo supponendo sugli attori nel settore

Sydney Sweeney inoltre sottolineato di avere “piena fiducia” nei registi con cui collabora, in particolare nello sceneggiatore di Euphoria, Sam Levinson.

Sono sempre così emozionata per qualsiasi cosa scriva Sam – ha aggiunto la Sweeney.

Si dice che Levinson stia lavorando duramente alla sceneggiatura dell’attesissima terza stagione di Euphoria, ma ha dovuto affrontare alcuni “problemi”. Il mese scorso, il CEO di HBO Casey Bloys ha fornito un aggiornamento sulla serie, affermando:

Ci sono stati molti tira e molla. Uno dei problemi a cui penso Sam stia pensando è che non vuole più fare la serie al liceo. È lì che era ambientato e che aveva senso allora.

La decisione probabilmente non sorprenderà nessuno, dato che molti dei membri del cast che interpretano gli studenti delle superiori della serie hanno ormai 25 anni o più, e Jacob Elord , che ora ha 27 anni, ha già parlato della questione in passato. Ospite di Jimmy Fallo, l’attore ha espresso la speranza che la produzione della terza stagione inizi presto .

Spero che sia presto, altrimenti dovranno fare Benjamin Button o qualcosa del genere – ha scherzato la star di Saltburn, alta 1,95 m. Avrò mal di schiena quando camminerò per il corridoio della scuola

