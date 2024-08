Cinema

Videogiochi Hogwarts Legacy 2 – l’indizio arriva dagli annunci di lavoro Hogwarts Legacy 2 potrebbe essere più vicino di quanto immaginiamo. Questo annuncio di lavoro parla chiaro Di Francesco Buffa -

Questa controversia ha di fatto escluso il titolo dalla corsa a Game of the Year ma, nonostante l’accanimento di certa stampa e di una parte della community, i fan hanno fatto sentire la propria voce e hanno eletto il titolo di Avalache Software a gioco più venduto del 2023, superando anche i vari Fifa e Call of Duty.

Warner Bros, che ha pubblicato il videogioco su tutte le piattaforme, ha preso nota e pare abbia già cominciato ad adoperarsi per creare un sequel al successo dello scorso anno.

Sono ormai mesi che indiscrezioni sull’argomento si inseguono sui giornali e sui social network ma le ultime notizie potrebbero essere più attendibili perchè si rifanno ad un annuncio di lavoro pubblicato proprio dagli sviluppatori di Avalache Software.

La descrizione dell’annuncio lascia veramente poco spazio all’immaginazione perchè la richiesta è quella di “unirsi al team che ha creato Hogwarts Legacy per un nuovo RPG d’azione a mondo aperto basato sull’azione sull’uso della magia.”

Non serve indagare molto per capire che la possibilità che si tratti di Hogwarts Legacy 2 è più che concreata. Il nuovo senior producer che si unirà al team avrà l’opportunità di lavorare su un sequel molto atteso, che certamente spiccherebbe sul curriculum di chiunque.

E voi avete giocato ad Hogwarts Legacy? Pensate che dovremo aspettare ancora molto per ricevere notizie ufficiali?

