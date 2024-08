News Deadpool 3, la scena del ballo confrontata con gli NSYNC Ecco il confronto tra la scena del ballo di Deadpool & Wolverine e l'originale degli NSYNC Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Il balletto di Deadpool & Wolverine conquista il web Seguiteci sempre anche su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp! Al cinema è appena arrivato Deadpool & Wolverine, nuovo capitolo dedicato al Mercenario Chiacchierone che e anche il primo della saga a far parte del MCU (qui la nostra recensione). Il film sta ottenendo un riscontro di pubblico pazzesco soprattutto grazie alle molte scene iconiche tra cui quella di apertura nella quale vediamo Deadpool danzare sulle note del successo degli NSYNC Bye Bye Bye mentre stermina un gruppo di soldati della TVA.

Questo momento, interpretato dal ballerino professionista Nick Pauley (qui i dettagli), sta spopolando sul web anche per l’accuratezza della coreografia. Come si puo vedere da molti video presenti in rete infatti, le mosse mette in mostra da Deadpool sono davvero simili a quelli originali della band.

Questo film una vittoria epica per i Marvel Studios, che stanno uscendo dalla loro peggiore performance nazionale di sempre con The Marvels lo scorso autunno. I record continueranno ad accavallarsi questo fine settimana mentre Deadpool & Wolverine si dirige verso uno dei più grandi incassi nazionali di tutti i tempi.

È stata una lunga strada per Deadpool & Wolverine verso il cinema. La precedente uscita di Reynolds nei panni del supereroe è infatti arrivata nell’estate del 2018, prima che la 20th Century Fox venisse acquisita dalla Walt Disney Company. Poi c’è stato un ritardo della data di uscita a causa scioperi WGA e SAG-AFTRA dell’anno scorso. Però alla fine il film è arrivato e nessuno è più felice di questi 2!

Che ne pensate?