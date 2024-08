Deadpool & Wolverine: l’origine del celebre meme ricreato da Hugh Jackman [FOTO]

Condividi l'articolo

Quante volte avrete visto questo meme con Wolverine? Ecco da dove viene

Per festeggiare il successo al box office di Deadpool & Wolverine, Marvel ha ancora una volta attinto alla nutrita quantità di meme che circolano attorno a film, cartoni e fumetti dell’universo supereroistico, così come già fece con il triplo Spider-Man qualche anno fa. Stavolta il protagonista del meme è Wolverine, e a ricostruirlo è lo stesso Hugh Jackman.

L’immagine viene da X-Men: The Animated Series, nello specifico da un episodio in cui Logan guarda sconsolato una foto (che noi non vediamo) del suo amore, Jean Grey, e del suo fidanzato Cyclops. In questo caso invece vede la semplice constatazione del successo al cinema del film, mentre lo stesso Deadpool poi ricrea il meme nel meme guardando la foto, perfettamente in linea con la narrazione “meta” del film e della sua serie.