Cinema Guy Pearce ricorda gli inquietanti incontri con Kevin Spacey In un'intervista con THR, Guy Pearce ha ricordato gli inquietanti incontri avuti con Kevin Spacey sul set di L.A. Confidential Di Matteo Furina -

In una recente intervista con Scott Feinberg per il podcast Awards Chatter dell'Hollywood Reporter, Guy Pearce ha condiviso un toccante racconto della sua esperienza lavorativa con Kevin Spacey durante le riprese di L.A. Confidential (1997). Durante la conversazione, Pearce ha ricordato episodi che lo hanno segnato profondamente, rivelando il momento in cui ha realizzato l'impatto che quegli incontri hanno avuto su di lui, portandolo a un crollo emotivo molti anni dopo.

Pearce, candidato all’Oscar per la sua interpretazione in The Brutalist di Brady Corbet, ha parlato più apertamente che mai di Spacey e delle accuse di molestie sessuali che hanno travolto la carriera dell’attore di House of Cards. Fino ad oggi, si era espresso in modo molto cauto sull’argomento: nel 2018, durante un’intervista con il conduttore australiano Andrew Denton, aveva definito Spacey “un tipo pratico”, per poi chiarire successivamente il suo pensiero.

Capisco che sia un argomento troppo delicato per essere liquidato con una battuta. Sebbene non sia stato aggredito o molestato sessualmente, mi ha fatto sentire a disagio – aveva dichiarato all’epoca Guy Pearce. Ho affrontato e gestito la situazione quando si è verificata, e per questo mi rammarico di averne parlato solo ora.

Oggi Pearce si mostra più aperto, pur scegliendo con attenzione le parole. Ha ammesso di essere stato riluttante a definirsi una vittima, anche se “probabilmente lo ero, in una certa misura; ma non certo nella stessa misura di altre persone che hanno subito abusi da parte di predatori sessuali”.

Ricordando il periodo sul set di L.A. Confidential, Pearce ha raccontato di come Spacey gli avesse fatto delle avances, che all’epoca minimizzava pensando: “Ah, non è niente. Ah, no, non è niente”. Tuttavia, ha aggiunto:

Per cinque mesi ho vissuto con una certa paura di Kevin, perché è un uomo piuttosto aggressivo. È estremamente affascinante e brillante in quello che fa, davvero impressionante. Sa come dominare una stanza in modo straordinario. Ma io ero giovane e vulnerabile, e lui mi ha preso di mira, senza dubbio.

Il film L.A. Confidential, diretto da Curtis Hanson, è un noir ambientato negli anni ’50 e segue tre poliziotti di Los Angeles impegnati in un’indagine su una serie di omicidi in un contesto di corruzione dipartimentale. Pearce interpretava il detective Ed Exley, al fianco di Kevin Spacey e Russell Crowe. Mentre con quest’ultimo ha mantenuto un’amicizia solida, lo stesso non si può dire di Spacey. Durante le riprese in esterni a Los Angeles, Pearce si trovava in città con la sua allora moglie, Kate. Ha ricordato di averle confidato:

Gli unici giorni in cui mi sento al sicuro sono quelli in cui [Simon Baker] è sul set, perché in quei giorni Kevin mi ignora e si concentra su di lui, che era dieci volte più carino di me – dice Guy Pearce.

Solo molti anni dopo Guy Pearce è riuscito a elaborare pienamente l’impatto di quegli episodi. Nell’ottobre 2017, quando il movimento #MeToo ha scosso Hollywood, Anthony Rapp ha rivelato che Spacey gli aveva fatto delle avances sessuali nel 1986, quando aveva solo 14 anni. (Rapp successivamente ha intentato una causa, ma Spacey è stato dichiarato non responsabile.) A quel punto, un’ondata di accuse ha travolto l’attore, coinvolgendo non solo set cinematografici, ma anche il teatro Old Vic di Londra, dove Spacey era stato direttore artistico.

Pearce ha ricordato di essere stato a Londra quando la notizia è emersa:

Stavo lavorando su qualcosa, ho letto i titoli e sono scoppiato a piangere senza riuscire a fermarmi. Penso di aver finalmente capito l’impatto che quegli eventi avevano avuto su di me e di come li avessi minimizzati, accantonati o bloccati. È stata davvero una chiamata di sveglia incredibile – ha raccontato, visibilmente commosso.

Sebbene Guy Pearce non abbia fornito dettagli precisi su ciò che è accaduto, ha ammesso di aver avuto “un paio di confronti con Kevin” che “sono diventati brutti”. Riflettendo sulle sue dichiarazioni passate, ha ammesso di trovarsi in una “strana posizione” in cui non voleva che la sua esperienza personale distogliesse l’attenzione dalle accuse più gravi contro Spacey.

Non voglio che la faccia franca con quello che ha fatto – ha detto Guy Pearce.

Oggi Pearce ha adottato un approccio diverso:

Cerco solo di essere più onesto al riguardo e di chiamare le cose con il loro vero nome

