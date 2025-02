News Spacey risponde a Guy Pearce: “Cresci, non sei una vittima” In un video su X, Kevin Spacey ha risposto alle accuse mosse negli scorsi giorni da Guy Pearce Di Matteo Furina -

Negli ultimi giorni, è scoppiata una nuova polemica tra Kevin Spacey e Guy Pearce, ex co-protagonisti di LA Confidential. L'attore australiano ha infatti dichiarato in un'intervista a The Hollywood Reporter che Spacey lo avrebbe "preso di mira" sul set del film del 1997, descrivendolo come "un uomo piuttosto aggressivo" (qui tutti i dettagli). Pur riconoscendo di non aver subito abusi paragonabili a quelli denunciati da altre presunte vittime di Spacey, Pearce ha comunque lasciato intendere di aver avuto un'esperienza negativa con lui.

In risposta, Kevin Spacey ha pubblicato un video su X in cui la critica Pearce per aver scelto di portare la questione sui media anziché affrontarla direttamente.

Abbiamo lavorato insieme molto tempo fa. Se ho fatto qualcosa che ti ha infastidito, avresti potuto contattarmi e parlarne con me. Ma invece hai deciso di rivolgerti alla stampa, che ora ovviamente mi sta dando la caccia per sapere quale sia la mia risposta – ha dichiarato l’attore, concludendo con un secco: Vuoi davvero sapere la mia risposta? Cresci

Grow up, Guy Pearce. You are not a victim. pic.twitter.com/33paGTj4Aq — Kevin Spacey (@KevinSpacey) February 18, 2025

Kevin Spacey ha poi messo in discussione la coerenza delle affermazioni di Pearce, ricordando un episodio del passato:

Hai detto alla stampa che un anno dopo aver girato LA Confidential sei volato a Savannah, in Georgia, mentre io ero sul set di Midnight in the Garden of Good and Evil, solo per passare del tempo con me? Lo hai detto? O forse non rientra nella narrazione da vittima che stai cercando di costruire? Mi dispiace se non avevo capito che non ti piaceva la mia compagnia. Forse c’era un altro motivo, non lo so

L’attore due volte premio Oscar ha concluso il video con un’altra stoccata:

Eccoti qui ora, dopo 28 anni dopo, a intervenire proprio adesso, dopo che ho attraversato l’inferno e sono tornato. Perché ci hai messo così tanto? Il tuo cavallo è rimasto senza benzina? Se vuoi parlare, sono disponibile in qualsiasi momento e ovunque. Possiamo anche farlo in diretta su X se vuoi, non ho nulla da nascondere. Ma Guy, devi crescere. Non sei una vittima

Kevin Spacey, da anni al centro di accuse di molestie sessuali, non ha più lavorato a Hollywood dal 2017, quando diversi uomini hanno mosso denuncia contro di lui. Nel 2022, una giuria di New York lo ha dichiarato innocente nel caso dell’attore Anthony Rapp, che lo aveva accusato di violenza sessuale risalente ai primi anni ’80. Nel 2023, una corte del Regno Unito lo ha assolto da nove accuse di violenza sessuale presentate da quattro querelanti. Molte altre cause sono state ritirate, e Spacey ha sempre negato ogni accusa.

