Serie TV I Griffin, Warburton si rifiuta di scusarsi per lo show Patrick Warburton, voce di Swamson ne I Griffin ha dichiarato di essere stanco di scusarsi a causa dello show Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo I Griffin , serie animata creata dallo sceneggiatore Seth MacFarlane nel 1999, racconta la vita nella della famiglia protagonista nella città immaginaria di Quahog, Rhode Island. Oltre ai personaggi principali ce ne sono molti altri di contorno che hanno contribuito al successo dello show. Tra questi Joseph “Joe” Swanson, poliziotto paraplegico con problemi nel controllo della rabbia. Nella versione originale quest’ultimo è doppiato da Patrick Warburton. L’attore ha recentemente parlato con Fox News dove ha spiegato di aver smesso di scusarsi per aver preso parte a I Griffin, cosa che faceva in precedenza. Mi scusavo per essere stato in I Griffin, ma ora non mi scuso più perché questo mondo è un’orribile satira nativa. Tutti si prendono troppo sul serio, e… penso che in molti casi tutto diventi un casino travolgente. Ma abbiamo bisogno di umorismo nelle nostre vite, e abbiamo bisogno di amore e accettazione. È tutto piuttosto semplice

I Griffin sono notoriamente uno show controverso. Tant’è vero che lo stesso Warburton ha racconto a Digital Spy nel 2019 di essersi addirittura rifiutato di partecipare ad un episodio.

C’è stato un episodio una volta, è successo solo una volta in 20 anni di presenza nello show. L’episodio era così offensivo che non posso ripeterlo ora. Aveva a che fare con Cristo sulla croce, ma non c’era umorismo ed era così, così orribilmente offensivo. Non era per una battuta di Joe, ma ho detto: “Ragazzi, non posso partecipare a questo episodio se c’è quella battuta. È una cosa personale”. So a cosa lavoro, lavoroo a uno show davvero offensivo ed è satira e ci sono diverse regole che governano la satira. Per questo se la sono cavata. […]In 20 anni, c’è stato solo questo episodio. Abbiamo sempre un’ottima comunicazione. Sono tutti fantastici e ti ascoltano. Sanno che sono un giocatore di squadra. Sanno quanto era offensivo

