Sarah Michelle Gellar ha voluto rendere omaggio alla sua amica di lunga data Shannen Doherty sabato 12 aprile, nel giorno in cui l'attrice avrebbe compiuto 54 anni. Gellar, nota per il ruolo di Buffy in Buffy l'ammazzavampiri, ha condiviso un sentito messaggio su Instagram, ricordando i tanti compleanni trascorsi insieme.

Fin da che ne ho memoria, abbiamo festeggiato i nostri compleanni insieme – scrive Sarah Michelle Gellar. Quest’anno manterrò la tradizione e festeggerò te. Sono così felice che eravamo tutti insieme in questo giorno l’anno scorso, senza sapere che sarebbe stato l’ultimo. Buon compleanno Shannen.

Shannen Doherty, amata interprete in serie iconiche come Beverly Hills 90210 e Streghe (Charmed), ha lottato pubblicamente contro il cancro al seno per diversi anni. La prima diagnosi risale al 2015. Dopo essersi sottoposta a una mastectomia singola, chemioterapia e altri trattamenti, l’attrice era entrata in remissione nel 2017.

Nel 2020, però, il cancro è tornato in forma più aggressiva, raggiungendo lo stadio quattro. Nel 2023, Doherty ha rivelato che la malattia si era estesa al cervello e successivamente anche alle ossa. Sempre nello stesso anno si è sottoposta a un delicato intervento chirurgico che ha rimosso “quasi tutto” il tumore. Purtroppo, nel luglio 2024, il suo agente ha annunciato la sua scomparsa:

È con il cuore pesante che confermo la scomparsa dell’attrice Shannen Doherty. Sabato 13 luglio ha perso la sua battaglia contro il cancro, dopo molti anni di lotta contro la malattia – ha dichiarato a PEOPLE il portavoce dell’attrice.

Anche Rose McGowan, co-protagonista in Streghe, ha reso omaggio all’amica condividendo un post commemorativo nelle sue Instagram Stories:

Ci manchi, ti amiamo

In un episodio del suo podcast pubblicato appena un mese prima della morte, Doherty aveva parlato apertamente del suo stato d’animo durante la fase finale della malattia:

Mi sono sempre sentita molto positiva e in grado di gestire la situazione, ma questa volta sono decisamente troppo emotiva, come se volessi piangere ogni singolo secondo, nel bene o nel male. Ma ciò che è veramente bello è che penso che diventi così incredibilmente sensibile che i tuoi occhi sono come spalancati su tutto ciò che ti circonda, sulle persone, su come reagiscono, su ciò che puoi fare di meglio per il mondo, su qual è il tuo scopo qui.

Il ricordo di Shannen Doherty continua a vivere attraverso le parole e l’affetto di chi, come Sarah Michelle Gellar, le è stato vicino, celebrando non solo la sua carriera, ma anche la sua forza e la sua umanità.