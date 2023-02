News Sarah Michelle Gellar critica i fan Marvel Parlando col Guardian, Sarah Michelle Gellar ha criticato la tendenza dei fan Mavel di disturggere i prodotti con donne protagoniste Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Quando si parla di attrici in grado di tenere sulle spalle il peso di un ruolo da protagonista per molto tempo, uno dei primi nomi che viene in mente è sicuramente quello di Sarah Michelle Gellar, volto di Buffy nell’omonoma serie andata in onda per sette stagioni e 144 episodi tra il 1997 e il 2003. Quindi le sue critiche mosse ai fan del mondo Marvel hanno sicuramente diritto di cittadinanza. Parlando con il Guardian, l’attrice ha infatti attaccato la tendenza a demolire i film o le serie tv che vedono le donne protagoniste. Il genere action è dove le donne possono davvero avere successo e mantenere un pubblico – ha detto Sarah Michelle Gellar. Ogni volta che un film Marvel prova a mettere su un cast al femminile, viene semplicemente fatto a pezziSfortunatamente, il pubblico non è così disposto ad accettare un’eroina donna. C’è ancora questa mentalità del ‘supereroe maschio’, questo modo di pensare molto arretrato

Sebbene l’attrice non faccia riferimenti precisi, è probabile che si riferisca a progetti Marvel come Captain Marvel e Ms. Marvel che sono stati bombardati da recensioni negative su piattaforme come IMDb e Rotten Tomatoes prima ancora che fossero rilasciati.

Andando avanti con l’intervista, la Gellar si è detta comunque felice del cambiamento che sta avvenendo nell’industria.

Non passa giorno in cui non prendi in mano una rivista di settore e non senti parlare di uno showrunner che è stato estromesso per un comportamento semplicemente sconveniente. Quando ero giovane, la gente urlava sui set: attori, registi, tutti. Non succede più. Se qualcuno esce sul set urlando, gli si dice: “Pace, via fuori!” Nessuno ha bisogno di essere trattato così, lo abbiamo stabilito.

Che ne pensate?

Seguiteci su LaScimmiaPensa