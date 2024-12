Serie TV

News Aisling Bea: la scena di s*sso con Paul Rudd in Living With Yourself è stata “imbarazzante” Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Aisling Bea, la star di Living With Yourself sostiene che la scena hot nella serie Netflix sarebbe stata imbarazzante perché Paul Rudd avrebbe avuto “la reazione sbagliata” Non è andata bene la scena intima in Living With Yourself, la serie Netflix con Paul Rudd e Aisling Bea in cui il protagonista si fa sostituire da un clone di sé stesso. Sappiamo che le scene di sesso non sono mai facili da girare come potrebbe sembrare, e la Bea ce ne dà un racconto completo. “La gente è tutta tipo: ‘Uuuh dev’essere così erotico fare una scena di sesso’. E non lo è! Quando fai una scena di sesso, ti devi posizionare e fare tutte le tue piccole cose e mettere le tue gambe nel posto giusto così che la telecamera ti possa riprendere. Poi ci sono sei o otto persone – una con l’equipaggiamento per il suono e roba così – che stanno sopra di te”.

Poi l’attrice spiega che agli interpreti maschi viene dato “un calzino della modestia” per “proteggere la propria mascolinità”, ossia per nascondere il pene. “Fanno lo stesso con i tuoi capezzoli, ti mettono due cose [protesi] che sembrano petti di pollo, incastrati sui tuoi capezzoli. Ed è tipo: ‘Oh, non è nuda adesso, non potremmo mai sapere cosa c’è lì sotto!”

“E le mie stavano attaccate per un’ora e poi onestamente – era come magia in una maniera strana – appena facevano ‘azione!’, si staccavano. Non so se fingevo di essere distaccata, ma i miei capezzoli erano sudati. E [le protesi] si staccavano entrambe!” E quando succedeva, a quanto pare, sia il cameraman che lo stesso Rudd gridavano “No!”

“Questa è la reazione completamente sbagliata, gridare ‘no’ ogni volta. E lui [Rudd] ha continuato così e si è aggrappato [ai seni], perché c’erano così tanti uomini con le telecamere, per [proteggere] la mia dignità. Poi abbiamo passato il resto della scena di sesso per metà a fare la scena e per metà a cercare di capire dove [le protesi] fossero finite”.

A quanto pare queste famose protesi non vennero mai trovate durante le riprese, ma Bea ha confessato che in qualche modo s’erano fatte strada entrambe “fino alle mie chiappe”. Morale: la prossima volta che vedete una scena di sesso in un film o in una serie, pensate a quanto sia difficile girarla quando accadono cose come queste.

Fonte: LADBible

