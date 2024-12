News Titanic, Matthew McConaughey fu vicinissimo a essere Jack Ospite del podcast Literally! with Rob Lowe, Matthew McConaughey ha raccontato di come fu quasi scelto per essere Jack in Titanic Di Matteo Furina -

Come sarebbe stato Titanic con Matthew McConaughey? Titanic è uno dei più grandi film di tutti i tempi. È un modello per storie d'amore mozzafiato e racchiude un impatto davvero straziante. Molto del merito va all'alchimia che ci fu sul set tra Jack (Leonardo DiCaprio) e Rose (Kate Winslet). Tuttavia le idee iniziali dello studio in quanto a casting erano molto diverse. Ospite del podcast Literally! with Rob Lowe nel 2021, Matthew McConaughey ha infatti raccontato di essere stato vicinissimo al ruolo

Sono andato a fare il provino con Kate Winslet, e non era uno di quei provini normali – lo hanno filmato, quindi era uno screen test Dopo che siamo usciti, mi hanno seguito e quando eravamo fuori, mi hanno detto: “È andata benissimo” Baci e abbracci. Ero convinto di aver ottenuto la parte. Ma non me la diedero.

Ho chiesto a [il regista James] Cameron di questo, perché i pettegolezzi che ho sentito e che ho visto scrivere su di me nel corso degli anni erano che avevo avuto il ruolo in Titanic e l’avevo rifiutato. Non è vero. Non mi è stato offerto quel ruolo. Per un po’ ho detto: “Devo trovare quell’agente. Sono nei guai” – ha scherzato l’attore. Non ho mai ricevuto l’offerta

Kate Winslet aveva già parlato dell’audizione di McConaughey nel 2017 durante un’apparizione al The Late Show con Stephen Colbert , dove aveva rivelato che l’attore era in realtà la prima scelta dello studio per interpretare Jack.

Ho fatto il provino con Matthew, non è strano? Non l’avevo mai detto in pubblico prima. Ho fatto il provino con Matthew, ed è stato fantastico. Semplicemente non ci sarebbe stata tutta la faccenda di ‘Jack e Rose, Kate e Leo’.

