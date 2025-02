News

Titanic di James Cameron, è stato un autentico simbolo culturale della fine degli anni '90. Oltre a consacrare Kate Winslet e Leonardo DiCaprio come star di fama mondiale, la pellicola ha lasciato un'impronta indelebile nell'immaginario collettivo grazie a battute celebri e alla colonna sonora iconica, con "My Heart Will Go On" di Celine Dion.

Ancora oggi, Titanic vanta una schiera di fan affezionati che amano rivederlo per rivivere la magia della storia d’amore tra Rose DeWitt Bukater, giovane aristocratica, e Jack Dawson, passeggero di terza classe, a bordo del transatlantico destinato al tragico naufragio.

Oltre ai protagonisti principali, il film ha dato visibilità anche a molti attori secondari, tra cui Alex Owens-Sarno, che interpretava la piccola Cora, una passeggera di terza classe. I fan ricorderanno la bambina affascinata da Jack, seduta accanto a lui mentre disegna o visibilmente gelosa quando Rose cattura la sua attenzione durante il ballo nella sala da pranzo di terza classe. Jack, per rassicurarla, le dice affettuosamente:

Sei sempre la mia migliore amica

L’ultima volta che vediamo Cora e la sua famiglia è durante l’affondamento della nave: intrappolati negli alloggi di terza classe, l’acqua si insinua inesorabilmente intorno a loro, lasciando intendere un tragico destino. Secondo Owens-Sarno, tuttavia, una scena più lunga avrebbe dovuto mostrare esplicitamente la sua morte per annegamento. Durante un’intervista al podcast After We Wrap, l’attrice ha infatti rivelato:

L’esperienza più intensa di ‘Titanic’ per me, dal punto di vista recitativo, è stata la scena dell’annegamento. È stata fortemente osteggiata dalle madri presenti sul set.

Nonostante le obiezioni, James Cameron era determinato a mantenere la sequenza, tanto che Owens-Sarno girò personalmente la scena come controfigura.

È stata dura. Quando hanno mostrato ‘Titanic’ ai test screening, il pubblico reagì dicendo: ‘Non lei. Non vogliamo vederla morire’.

Alla fine, la scena fu eliminata dal montaggio finale, ma l’attrice ha affermato che esiste ancora su YouTube per i più curiosi.

Quella di Cora fu la prima esperienza cinematografica per Owens-Sarno, che, dopo l’uscita del film, divenne improvvisamente riconoscibile:

Le persone mi fermavano per strada dicendo: ‘Oh mio Dio, sei Cora!’

Ma non era solo lei a essere orgogliosa del ruolo: sua nonna raccontava con fierezza a chiunque incontrasse:

Questa è la mia bambina, ed è stata in ‘Titanic’

