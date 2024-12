News

Cinema Oppenheimer, il biglietto che Nolan diede a Murphy Quando Nolan consegnò la sceneggiatura di Oppenheimer a Cillian Murphy, aggiunse anche un tenero biglietto Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Il tenero gesto di Nolan prima dell’inizio de lavori su Oppenheimer Seguiteci sempre su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp Oppenheimer, ultima fatica di Cristopher Nolan che vede Cillian Murphy nei panni di Robert Oppenheimer, fisico americano che con i suoi studi ha portato all’invenzione della bomba atomica (qui la nostra recensione), è stato, senza dubbio, il film de 2023. La pellicola ha infatti incassato moltissimo al botteghino e ha fatto man bassa agli Academy Awards vincendo ben 7 Oscar.

Murphy è un collaboratore di vecchia data del cineasta britannico. Tuttavia questa è stata la sua prima esperienza come protagonista in un suo film. Per questo motivo Nolan ha deciso di fare un gesto speciale per il suo attore. Come raccontato dello statto Murphy a 60 Minutes, il regista è volato dall’America fino a Dublino per consegnare la sceneggiatura del film. Ma c’era anche qualcos’altro: un bellissimo biglietto che recitava:

Carissimo Cillian. Finalmente un’occasione per vederti guidare… Con affetto, Chris

Nolan non ha mai nascosto la sua stima nei confronti di Cillian Murphy, sia prima che dopo l’uscita di Oppenheimer. In un’intervista con Total Film, ha infatti detto:

Ho sempre saputo da quando l’ho incontrato per la prima volta, comunque sono passati molti anni, ormai, quasi 20, che è uno dei grandi attori, non solo della sua generazione, ma di tutti i tempi – ha detto. E io stavo aspettando il progetto, e so che lo ha fatto anche lui, dove avremmo potuto collaborare con lui come protagonista, e avrei potuto mettere il peso più grande, il peso cinematografico, sulle sue spalle, e guardarlo portare quel fardello. È stato un tale brivido poter chiamare Cillian e dirgli: “Ci siamo”

Che ne pensate? Avete apprezzato la performance di Cillian Murphy in Oppenheimer?