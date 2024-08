Titanic: attore che era bambino nel film svela quanto ci guadagna oggi

Cinema

Condividi l'articolo Reece Thompson è apparso in Titanic all’età di soli 5 anni Questa è la storia di Reece Thompson, una delle tante comparse in Titanic, apparso da bambino nel film di James Cameron a soli 5 anni con un ruolo minuscolo: è uno della classe dei “poveri” sul transatlantico, di quelli che purtroppo fanno una brutta fine. Thompson partecipò al film quasi per caso: fu suggerito dal talent agent come alternativa a una pubblicità per una pompa di benzina. Quanto ha ricavato Thompson, che oggi ha più di trent’anni, dalla partecipazione a questo blockbuster che come sappiamo è uno dei film di maggior successo di sempre? Risponde lui: “[Titanic] è diventato uno dei film con il maggiore incasso della storia, quindi è piuttosto bizzarro in retrospettiva”.

“Mia madre era tipo: ‘Facciamolo e basta, sarà forte. Anche se il film farà schifo, lo vedremo’. Ovviamente poi è esploso, quindi non è stata una decisione sbagliata da parte sua, questo è sicuro. [Ma] è strano perché non è più presente nella mia mente. Non è: ‘Oh, quando avrò il nuovo assegno per Titanic?'”

“Quando succede, è tipo: ‘Oh figo, 100 dollari in più’. Ci sono state un paio di volte in cui è stato tipo: ‘Oh figo, un assegno da 250 dollari‘. A quanto pare Thompson continua quindi a ricevere assegni annuali come parti dei continui incassi del film, che è stato recentemente ripresentato in sala per il venticinquesimo anniversario. Non male, ma considerati i milioni e milioni di incassi, 100 o 250 dollari sembrano davvero troppi pochi.

Fonte: LADBible

