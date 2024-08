Condividi l'articolo

Rob Schneider si rifiuta di guardare le Olimpiadi dopo la controversa cerimonia d’apertura, nella quale è successo quello che sappiamo

“Mi dispiace di dire a tutti i più grandi atleti del mondo che vi auguro tutto il meglio ma non posso guardare delle Olimpiadi che non rispettano la Cristianità e che celebrano apertamente Satana“. Lo dice Rob Schneider su X, in risposta evidentemente alla chiacchierata cerimonia d’apertura olimpica.

Nella quale è stata mostrata però, sembra, non una parodia in versione drag dell’Ultima Cena di Leonardo da Vinci, ma de Il Banchetto degli Dei di Jan van Bijlert, dipinto del 1640. Ciò nonostante quella di Schneider non è stata l’unica reazione avversa, e in molti contestano questi giochi olimpici come immancabilmente “woke”.