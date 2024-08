News

Cinema Il Gladiatore 2, Scott anticipa una grande scena d’azione Parlando con Empire, Ridley Scott ha anticipato una grande scena d'azione per l'inizio de Il Gladiatore 2 Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Sale l’hype per Il Gladiatore 2 Seguiteci sempre anche su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp! Il 22 novembre 2024 arriverà al cinema Il Gladiatore 2, sequel dell’amatissimo film di Ridley Scott del 2000 (qui il trailer). Già dalle prime immagini mostrate, la pellicola promette una grande quantità di action ed epicità. Lo stesso cineasta britannico, parlando con Empire, non si è di certo tirato indietro, dicendo:

Iniziamo il film con quella che probabilmente è la più grande sequenza d’azione che abbia mai fatto – dice Ridley Scott. Probabilmente più grande di qualsiasi cosa fatta in Napoleon

Il Gladiatore 2, vedrà protagonista Paul Mescal nei panni di Lucio, nipote di Commodo. Con lui Pedro Pascal, Denzel Wasington, Connie Nielson e Joseph Quinn. Di seguito la sinossi ufficiale del film.

Diretto dal leggendario regista Ridley Scott, il Gladiatore II continua raccontare la straordinaria saga di potere, intrighi e vendetta nell’antica Roma. Anni dopo aver assistito alla tragica morte del venerato eroe Massimo per mano del suo perfido zio, Lucio (Paul Mescal) si trova costretto a combattere nel Colosseo dopo che la sua patria viene conquistata da parte di due tirannici imperatori, che ora governano Roma. Con il cuore ardente di rabbia e il destino dell’Impero appeso a un filo, Lucio deve affrontare pericoli e nemici, riscoprendo nel suo passato la forza e l’onore necessari per riportare la gloria di Roma al suo popolo. Preparatevi per un viaggio epico di coraggio e vendetta nella sanguinosa arena del Colosseo.

Che ne pensate? Curiosi di questo Il Gladiatore 2?