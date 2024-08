News

Joaquin Phoenix ha raccontato come Lady Gaga l'abbia aiutato moltissimo nelle parti canore di Joker 2

Condividi l'articolo Joker 2 ci presenterà una versione canora inedita sia di Joaquin Phoenix che di Lady Gaga Continuate a seguirci su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp Il 4 ottobre arriverà al cinema Joker: Folie A Deux, secondo capitolo della saga dedicata al Clown di Gotham interpretato da Joaquin Phoenix e diretto da Todd Phillips (qui il trailer). Parlando con Empire, il protagonista ha detto che la sua co-star Lady Gaga non ha interpretato solo Harley Quinn, ma è stata anche il suo vocal coach, visto che questo film avrà una componente musical molto spiccata.

Mi sembra di ricordare che lei abbia sputato il caffè la prima volta che ho cantato, mi ha fatto sentire bene, è stato emozionante e mi ha fatto sentire sicuro di me – ha scherzato l’attore. Gaga mi ha sempre incoraggiato molto: ‘Fai quello che senti, va bene’. Per qualcuno che non è un artista in quel senso, può essere… spiacevole farlo, ma anche molto eccitante

Phoenix ha descritto la voce canora del suo personaggio Arthur come volutamente grezza.

Era importante proteggerlo con frasi scadenti e occasionali note stonate – ha detto. Arthur è cresciuto ascoltando sua madre ascoltare queste canzoni alla radio. Non è un cantante e non dovrebbe sembrare un cantante professionista. Dovrebbe sembrare qualcuno che sta facendo la doccia e canta a squarciagola.

Lady Gaga, ha ribadito l’importanza delle “note stonate” in Joker 2

Ci sono un sacco di note stonate, in realtà, da parte di Lee [il nome di Harley Quinn in questo film ndr] – ha detto la popstar. Sono una cantante qualificata, giusto? Quindi anche il mio respiro è stato diverso quando cantavo nei panni di Lee. Quando respiro per cantare sul palco, ho un modo molto controllato di assicurarmi di essere intonata e sostenuta al ritmo giusto e per la giusta quantità di tempo, ma Lee non saprebbe mai come fare niente di tutto ciò. Quindi ho dovuto rimuovere la tecnicità dell’intera cosa, rimuovere la mia forma d’arte percepita da tutto ciò ed essere completamente dentro chi è lei.

Gaga ha inoltre detto che svelerà nel film un tipo di voce canora completamente diverso.

La gente mi conosce con il mio nome d’arte, Lady Gaga, giusto? Quella sono io come performer, ma non è questo il film; sto interpretando un personaggio. Ho lavorato molto di cantare per farla sembrare Lee, e non per farla sembrare me, una performer.

