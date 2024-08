Videogiochi Weekly Gaming News – le notizie più importanti nel mondo dei videogiochi Ogni settimana nel mondo del gaming si rincorrono le notizie più disparate. Raccogliamo qui le più importanti e cerchiamo di fare chiarezza. Di Francesco Buffa -

Condividi l'articolo La settimana appena trascorsa è stata piena di news interessanti che hanno riguardato il mondo del gaming. Abbiamo deciso di raccogliere le più importanti qui e farvi un riepilogo di tutto quello che è successo negli ultimi sette giorni. Xbox contro PlayStation – la guerra continua Gli ultimi report hanno confermato come PlayStation stia surclassando Xbox in Europa, dove sembra che le vendite delle console giapponesi superino quelle verdicrociate per 10:1. Questo sta portando Microsoft a ricalibrare tutta la loro operazione nel Vecchio Continente.

A questo proposito ha parlato Michael Flatt, il leader del marketing Xbox in Europa, che ha rivelato: “Loro (Sony) sono benedetti da fondi per il marketing che noi non possiamo permetterci ma va bene così. Noi adottiamo un approccio fiscalmente più responsabile per quanto riguarda gli investimenti nei media”

Le dichiarazioni di Flatt hanno fatto molto discutere perchè è piuttosto strano sentire un rappresentante di Microsoft, una compagnia dal valore di oltre 3 triliardi di dollari, lamentarsi di una presunta mancanza di fondi. Chiaramente ci sono molte sfumature da considerare ma il fatto che il direttore marketing abbia parlato così apertamente è senza dubbio un indicatore della frustrazione all’interno di casa Xbox.

Stalker 2 – la data d’uscita è rinviata

L’attesissimo sequel della saga postapocalittica sviluppata dallo studio ucraino GSC Game World viene rinviato ancora una volta. La data d’uscita è stata spostata dal 5 settembre al 20 novembre 2024, con immensa frustrazione di tutti i fan che aspettavano di mettere le mani sul titolo fra poche settimane.

Il game director Yevhen Grygorovych ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Sappiamo che siete stanchi di aspettare e appreziamo la vostra pazienza. Questi due mesi aggiuntivi ci permetteranno di sistemare alcune ‘anomalie inaspettate’ (o ‘bugs’ come li chiamate voi). Siamo sempre grati per il vostro continuo supporto e la vostra compresnsione. Siamo anche noi impazienti di rilasciare il gioco e permettervi di provarlo.”

Fallout: London – l’enorme mod per Fallout 4 sbarca finalmente su PC

Venerdì scorso è stato rilasciato al pubblico Fallout: London, la gigantesca mod che essenzialmente trasforma Fallout 4 in un gioco completamente nuovo, ambientato nella capitale britannica.

Gli sviluppatori di Team FOLON (che potete sostenere usando questo link) hanno creato una mod immensa che va a saziare il bisogno di un nuovo capitolo della saga postapocalittica con un progetto che non ha nulla da invidiare a Bethesda e all’originale Fallout 4.

Per scaricarlo sarà necessario utilizzare GOG, con cui gli sviluppatori hanno stretto una partnership. Se tuttavia siete già in possesso di una copia del gioco su Steam non temete, è possibile effettuare il downgrade alla versione precedente all’aggiornamento next-gen grazie ad un semplicissimo processo messo a disposizione proprio da Team FOLON.

In pochi clic potrete tuffarvi in questa sensazionale avventura che, se siete fan di Fallout non potete assolutamente perdervi.

Capcom – una vittoria per i sostenitori del mercato fisico

È ormai risaputo che il mercato dei videogiochi si sta sempre più spostando sul digitale e che le copie fisiche rappresentano una quota sempre più minoritaria. Una significativa fetta di videogiocatori però vorrebbe continuare ad avere la possibilità di acquistare copie fisiche, per garantire maggiore longevità alla loro collezione.

Molti sviluppatori hanno analizzato questo trend e Capcom ha dichiarato di voler continuare a sostenere il mercato delle copie fisiche. Ad una Assemblea degli Azionisti infatti, lo studio giapponese ha dichiarato che “Visto che un numero significativo di clienti mantiene alta la domanda di copie fisiche non ci sono piani per abbandonare quella fetta di mercato“.

Capcom si unisce a Nintendo, che aveva espresso lo stesso concetto soltanto pochi mesi fa.

Twitch riaccoglie Donald Trump

La popolare piattaforma di streaming riattiva l’account di Donald Trump, che aveva bloccato ad inizio 2021 in seguito agli attacchi al Campidoglio. La decisione arriva dopo che il 45° Presidente degli Stati Uniti ha accattato la nomina a candidato del Partito Repubblicano per le elezioni del 2024.

Un emissario di Twitch ha dichiarato: “Abbiamo riattivato il canale Twitch dell’ex presidente Trump. Riteniamo che ci sia valore nell’ascoltare direttamente i candidati presidenziali, quando possibile. Trump è ora ufficialmente il candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti.”

La decisione arriva dopo che altre piattaforme social avevano deciso di reintegrare i profili social del tycoon, difeso anche da Elon Musk che lo aveva già riabilitato sulla piattaforma X. Anche Meta infatti ha riattivato i profili Instagram e Facebook dell’ex Presidente, riaccendendo il sempre attuale dibattito sulla libertà di espressione.

