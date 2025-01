Mark Hamill sfugge agli incendi in California all’ultimo: “C’era fuoco su ambo i lati della strada”

Condividi l'articolo

“L’incendio più terrificante dal ’93”, racconta Mark Hamill

Mark Hamill da una testimonianza in prima persona di quello che sta succedendo in California, ancora una volta come sappiamo invasa da spaventosi incendi. Il divo di Star Wars ha rassicurato infatti i fan con un messaggio via social: “Abbiamo evacuato da Malibu talmente all’ultimo momento che c’erano piccoli fuochi su entrambi i lati della strada”.

Credits: Mark Hamill / IG

Una esperienza di certo paurosa, fuggire in mezzo al fuoco, e che sicuramente non interessa in questo frangente soltanto lui e la sua famiglia. “Il fuoco più terribile dal ’93. STATE AL SICURO” chiede l’attore, dopo aver assicurato che lui e i suoi famigliari sono arrivati sani e salvi a Hollywood. Una emergenza, quella dei fuochi californiani, che si fa ogni anno più inquietante e che getta prospettive oscure sull’evolversi del fenomeno del cambiamento climatico.