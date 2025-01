News Fedez parla del caso Diddy: “Tutti sapevano” Durante il suo Pulp Podcast, Fedez ha parlato di ciò che sa in relazione al caso Diddy Di Matteo Furina -

Sean 'Diddy' Combs come saprete, è stato arrestato lo scorso ottobre ed è trattenuto dietro le sbarre del Metropolitan Detention Centre di Brooklyn, New York, da quando si è dichiarato non colpevole dopo essere stato accusato di aver usato il suo "potere e prestigio" per drogare prostitute durante le sue presunte feste "Freak Off". Di questa vicenda ne sta parlando pressochè chiunque e anche Fedez ha voluto rivelare ciò che sa grazie alle sue conoscenze.

Durante l’ultimo episodio del suo Pulp Podcast infatti, il rapper milanese insieme a Mr. Marra ha avuto due ospiti: Eli in Crimeland e Berry, due creator appassionati che esplorano temi di attualità. Dopo una prima introduzione sul personaggio di P. Diddy e il suo background, ha preso la parola Fedez, che ha rivelato di aver conosciuto delle persone che andavano alle famose feste durante le quali accadeva di tutto.

Io ho sentito delle persone che andavano a questi party qui. A me hanno detto delle cose inerenti a B.I.G e a Tupac (rapper americani uccisi rispettivamente nel 1997 e nel 1996, ndr), rispetto a quello che accadeva a quei party e rispetto al fatto che molte delle star di Hollywood che andavano a quei party lì oggi hanno il cu*o veramente stretto… non posso dire chi me le ha dette perché devo salvaguardare la fonte – ha detto

La mia sensazione da esterno, da chi non ha seguito il caso nel merito è che quando diventa così mediatico a livello globale si mischiano leggende metropolitane e diventa una minestra in cui non si distinguono le cose vere dalle mere illazioni e rischia di non fare il gioco della verità

Parlando di Justin Bieber, una delle presunte vittime di Puff Daddy, Fedez ha detto:

A conti fatti Justin Bieber non ha mai detto nulla a riguardo. Nel testo di Yummyparafrasandolo, direbbe com’è stato utilizzato dall’industria, ma in generale. Nel video musicale si capisce qualcosa, ma è sempre stato generico. È indubbio che sia stato ses*ualizzato e inghiottito in un vortice che non gli ha fatto bene a livello psicologico fin da quando era bambino

Io ho le mie notizie scoop, non vi dirò chi ma a me è stato detto, da persone molto vicine… ‘Tutti sapevano tutto. Justin Bieber è in clinica da un paio di giorni. Lui (Diddy, ndr) è un criminale molto serio, filmava e poi ricattava. The Notorious B.I.G. l’ha fatto fuori lui’

