Varie

News Paris Hilton devastata nel vedere la sua casa di Malibu che brucia: “Ho il cuore spezzato” Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo “Qualcosa di cui nessuno dovrebbe avere esperienza” ha detto Paris Hilton, che come molti ha perso la sua casa a Malibu Dice di avere “il cuore spezzato” Paris Hilton, una delle tante celebrità di L.A. che hanno subito danni alle loro proprietà a Malibu a causa degli incendi di queste ore. La Hilton, celebrità specialmente negli anni ’00, racconta di aver visto le immagini della sua casa che bruciava e aver guardato attonita in televisione assieme alla sua famiglia. “Sedere con la mia famiglia, guardare il notiziario, e vedere la nostra casa di Malibu bruciare fino al suolo in diretta tv è qualcosa di cui nessuno dovrebbe aver esperienza. Questa casa era dove avevamo costruito così tante preziose memorie, dove Phoenix ha mosso i suoi primi passi e sognavamo di costruire una vita di ricordi”.

“Il mio cuore è spezzato per coloro ancora in pericolo o che piangono le più grandi perdite. La devastazione è inimmaginabile. Sapere che in così tanti si sveglieranno oggi senza [più avere] il posto che chiamano casa mi spezza veramente il cuore”. Questa la testimonianza dell’ereditiera e attrice, che per fortuna non si trovava in loco al momento degli incendi.

Fonte: LADBible

Continuate a seguirci su LaScimmiaPensa e su WhatsApp