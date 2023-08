Condividi l'articolo

Kerolay Chaves, star brasiliana di Onlyfans, ha raccontato attraverso Instagram di essere stata cacciata da un supermercato di Belo Horizonte a causa dei vestiti che stava indossando, considerati troppo corti. Come si può vedere dagli scatti pubblicati sui social, la giovane indossava pantaloncini di jeans dal taglio alto, un top corto bianco e infradito.

Sono appena tornata dal supermercato e sono stata oggetto di bullismo perché indossavo “vestiti troppo corti”. Alcune persone mi hanno guardato con pregiudizio, altre mi hanno insultato e alla fine sono stata cacciata. Ci credete? Trovo assurdo che noi donne siamo ancora trattate in questo modo solo per il modo in cui ci vestiamo. La verità è che subiamo queste situazioni perché siamo troppo attraenti, non può essere diversamente.