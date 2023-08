News

Cinema Oppenheimer infrange un record al box office italiano Con gli oltre 2 milioni di incassi, Oppenheimer è diventato il miglior incassi di sempre per un film di Nolan in Italia

Condividi l'articolo In sala, finalmente, è arrivato anche da noi Oppenheimer, nuova fatica di Christopher Nolan che vede Cillian Murphy nei panni di Robert Oppenheimer, fisico americano che con i suoi studi ha portato all’invenzione della bomba atomica (qui la nostra recensione). Si tratta sicuramente di una delle pellicole più attese nel nostro Paese considerato anche il fatto che nelle sale nostrane è arrivato oltre un mese dopo il resto del mondo. E questa lunga attesa si è tradotta in un esordio da urlo al box office italiano. In un solo giorno il film è infatti riuscito a incassare 2.028.801 euro di cui 47.467 euro dalle sale IMAX con 262.832 presenze. Sono numeri davvero roboanti che per un soffio non rendono Oppenheimer il miglior esordio dell’anno per i nostri cinema. Quel primato spetta infatti a Barbie con 2.140.283 euro. Tuttavia sono assolutamente sufficienti per stracciare un altro record. Si tratta infatti della miglior apertura di sempre per quanto riguarda un film di Nolan. Il precedente primato apparteneva a Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno che nel 2012 si fermò a “soli” 1.2 milioni di euro.

Nel resto del mondo Oppenheimer non se la passa di certo male. Ha infatti superato i 720 milioni di dollari e, secondo le previsioni, dovrebbe arrivare serenamente agli 800 milioni. Al momento questo risultato è il terzo migliore della carriera di Nolan, dietro solo a Inception con 836 milioni, Il Cavaliere Oscuro con 1.006.234.167 e Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno con 1.081.153.097.

La sceneggiatura del film è basata sul libro American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer di Kai Bird e del compianto Martin J. Sherwin. Pubblicato nel 2005, il libro ha vinto il Premio Pulitzer. Il film rappresenterà sarà il quarto capitolo dell’ormai duraturo sodalizio tra Nolan e Cillian Murphy anche se sarà la prima volta per l’attore irlandese nei panni del protagonista. I due hanno collaborato insieme infatti nella saga de Il Cavaliere Oscuro, nella quale Murphy interpretava Lo Spaventapasseri, in Inception e infine in Dunkirk.

Un grande risultato!

