Bray Wyatt è morto, la star della WWE ci lascia a 36 anni

Lutto nel mondo del wrestling. A soli 36 anni se n’è infatti andato Bray Wyatt, ex campione WWE, il cui vero nome era Windham Rotunda, figlio dell’Hall of Famer Mike Rotunda. Ad annunciarlo è stata proprio la stessa società professionistica, che per ora non ha reso note le cause della dipartita del lottatore. Sui social, ovviamente, si stanno moltiplicanto i messaggi in ricordo di Wyatt. Uno dei primi ad arrivare è stato quello del CCO della WWE Paul “Triple H” Levesque che su Twitter ha scritto

Ho appena ricevuto una chiamata dall’Hall of Famer WWE Mike Rotunda che ci ha informato della tragica notizia che il nostro membro per la vita della famiglia WWE Windham Rotunda – noto anche come Bray Wyatt – è inaspettatamente morto oggi. I nostri pensieri sono con la sua famiglia e chiediamo che tutti rispettino la loro privacy in questo momento.