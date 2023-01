News

Cinema Brendan Fraser vince ai Critics Choise Awards e si commuove Brendan Fraser è scoppiato in lacrime dopo aver trionfato agli ultimi Critics Choice Awards Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo La scorsa notte sono andati in scena i Critic Choice Awards e Brendan Fraser ha trionfato nella categoria dedicata al miglior attore protagonista grazie alla sua sensazionale performance in The Whale, nuovo film di Darren Aronofsky (qui il trailer) nel quale interpreta Charlie, un uomo recluso nel suo piccolo appartamento affetto da obesità patologica che cerca di riconnettersi con la sua figlia adolescente. Salendo sul palco per ritirare il premio, l’attore non è riuscito a trattenere la commozione. Questo film, The Whale , parla d’amore, parla di redenzione – ha detto Brendan Fraser. Si tratta di trovare la luce in un luogo oscuro e sono così fortunato ad aver lavorato con un ensemble che è incredibile.

L’attore ha ringraziato profondamente le sue costar Hong Chau e Sadie Sink prima di elogiare il regista Darren Aronofsky per aver contribuito a dare vita alla storia.

Darren Aronofsky, ero nel deserto e probabilmente avrei dovuto lasciare una scia di briciole di pane, ma mi hai trovato. E come tutti i migliori registi, mi hai semplicemente mostrato dove andare per arrivare dove dovevo essere

Durante il suo discorso di accettazione, ha detto che chiunque può tirarsi fuori da una situazione difficile.

Se anche voi, come il ragazzo di nome Charlie che ho interpretato in questo film, in qualche modo lottate contro l’obesità, o semplicemente vi sentite come se foste in un mare oscuro, voglio che sappiate che se troverete la forza di alzarvi in piedi e andare verso la luce, accadranno cose belle

Fraser ha poi affermato che il premio significa “più di quanto io sappia dire con le parole”.

Ci siamo avvicinati tutti a questo film come se fosse la prima e l’ultima volta che avremmo mai avuto la possibilità di fare questo tipo di lavoro… Penso che questo film possa aiutare a fare molto bene

Tutti amano Brendan.

