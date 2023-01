News

Videogiochi The Last of Us, la serie ha infranto un record su Rotten La serie di The Last of Us ha infranto un importante record su Rotten Tomatoes, uno dei principali aggregatori di recensioni al mondo Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Oramai ci siamo. Questa notte su Sky arriverà l’attesissima The Last of Us, serie TV HBO basata sul celeberrimo videogioco di casa Naughty Dog (qui il primo trailer). Tuttavia stanno arrivando le prime recensioni della critica specializzata che hanno permesso allo show di infrangere un incredibile record su Rotten Tomatoes, uno dei principali aggregatori di recensioni al mondo. Al momento nel quale vi scriviamo infatti la serie ha il 98% di recensioni positive cose che la rende il miglior adattamento live action di un videogioco di sempre. Sebbene sia possibile che il punteggio della serie sul possa diminuire nelle prossime due settimane con l’arrivo di altre recensioni, è abbastanza avanti rispetto al secondo miglior adattamento del videogioco live-action. The Witcher di Netflix arriva infatti all’81% su Rotten Tomatoes, anche se il 95% della sua seconda stagione aumenta il suo punteggio complessivo. Un ottimo risultato tuttavia lontana anni luce dal punteggio di The Last of Us.

Si tratta di un grandissimo risultato, specialmente se si pensa che gli adattamenti live action di solito hanno un accoglienza davvero fredda dalla critica. Il film di Assassin’s Creed ad esempio, ottenuto un modesto 19% su Rotten Tomatoes, mentre l’avventura cinematografica di Need for Speed ​​non è andata molto meglio, arrivando al 22%. Questi sono ad oggi due dei peggiori risultati ottenuti da un adattamento live action.

Lo show HBO vede Pedro Pascal e Bella Ramsey nei panni dei due protagonisti Joel e Ellie con Gabriel Luna in quelli di Tommy, il fratello di Joel. Con loro Merle Dandridge come Marlene, Anna Torv come Tess, Nick Offerman come Bill, Nico Parker come Sarah e Storm Reid come Riley Abel. Con loro anche Troy Baker e Ashley Johnson in due ruoli totalmente inediti.

Che ne pensate?

