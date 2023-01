Internet

Social Muore a 33 anni il tiktoker Waffler69: mangiava cibo spazzatura e persino scaduto [VIDEO] Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Waffler69 aveva racimolato fino a 2 milioni di follower su TikTok con i suoi video nei quali ingurgitava junk food a iosa Nei suoi video mangiava cibo spazzatura, di dubbio gusto (letteralmente) se non scaduto: questo era Waffler69, tiktoker che all’anagrafe rispondeva al nome di Taylor LeJeune; è morto l’11 gennaio all’età di 33 anni, si presume per via di un arresto cardiaco che, secondo i fan e i commenti sui social, non difficilmente si potrebbe imputare alle sue stesse abitudini alimentari. Anche se la sua attività ci ricorda quella del nostro italianissimo (e scomparso anche lui) YouTubo Anche Io, chiaramente i suoi video avevano un sottile sottotesto ironico che, però, pur guadagnandogli follower e views non gli ha impedito evidentemente di sacrificare il proprio corpo alla causa della visibilità social.

Il fratello Clayton ha commentato: “Mio fratello Taylor è morto intorno alle 22:00 dell’11 gennaio 2023, a causa di un presunto attacco di cuore. È stato portato d’urgenza in ospedale e un’ora e mezza dopo è morto. Non ho ancora realizzato ciò che è successo. Il futuro è un’incognita, ma ho pensato che avrei dovuto annunciare la sua morte su TikTok per farlo sapere a tutti”.

Non mangiava semplice junk food ma anche, come nel video qui sopra, carne in scatola del 1960 e altri alimenti del secolo scorso. Insomma, chiari la componente di rischio e il fattore “challenge” in queste imprese, ma già avendo un corpo non sanissimo il tiktoker doveva conoscere la pericolosità di quello che stava facendo, perlomeno consultandosi con almeno un medico.

Fonte: La Repubblica

