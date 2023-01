News

Cinema Jeremy Renner, arrivano aggiornamenti incoraggianti Hugh Dillion, co-creatore della serie Mayor of Kingstown, ha dato alcuni confortanti aggiornamenti sulle condizioni di Jeremy Renner Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Sono oramai due settimane che Jeremy Renner è ricoverato in ospedale a seguito del tremendo incidente subito il giorno di Capodanno. L’attore volto di Occhio di Falco nel MCU è stato infatti travolto dal suo Snowcat ed ha subito gravi infortuni. Tuttavia nelle ultime ore stanno arrivando aggiornamenti confortanti sulle sue condizioni. Hugh Dillion, co-creatore della serie Mayor of Kingstown della quale Jeremy Renner è uno dei protagonisti ha infatti paralto con Comicbook spiegando che di essere riuscito a parlare con l’attore che è ora in via di guarigione.

È stato un enorme sollievo [parlare con Renner ndr]. Il tutto è stato un tale ottovolante di emozioni perché quando ho ricevuto la notizia volevo volare fuori e andare a trovarlo – ha detto Dillon. Poi mi ha mandato un video il giorno dopo, il più grande sollievo della mia vita, perché era così divertente e blasfemo e io ho pensato: “Okay, tornerà”. Jeremy è così divertente. È come un fratello per me.

Sai, abbiamo lavorato a questo show per due anni. Questo è la serie che ho creato con Taylor Sheridan e lui [Renner] è semplicemente inarrestabile. È un talento eccezionale e la troupe lo adora. Il cast lo adora. Io lo amo, e quando è successo il mio mondo si è fermato. Voglio solo che si riprenda e poi riceva il video e, ehi, sai, solo parolacce, parolacce. Mi ha fatto ridere e piangere allo stesso tempo. Ringrazio Dio che ora stia bene e che sia in via di guarigione

Un resoconto completo di ciò che è accaduto a Jeremy Renner è stato dato dallo sceriffo Darin Balaam che ha definito l’evento “un tragico incidente” e ha affermato di ritenere che l’attore non sia stato minimamente complevole dell’evento. Secondo lo sceriffo, la star di Hollywood stava cercando di rimuovere un’auto che era rimasta bloccata nella neve, uscendo poi dal suo gatto delle nevi che poi lo ha travolto schiacciandogli una gamba.

A questo punto dell’indagine non crediamo che il signor Renner sia stato colpevole e crediamo che si tratti di un tragico incidente – ha dichiarato lo sceriffo Balaam nell’ultimo aggiornamento. L’ufficio dello sceriffo di Washoe è in possesso del suo PistenBully (il gatto delle nevi) e lo stiamo analizzando per escludere qualsiasi potenziale guasto meccanico che possa spiegare perché abbia iniziato a muoversi. Questo fa parte del nostro normale processo investigativo per qualsiasi indagine importante. Come ho accennato in precedenza, questa indagine è in corso. Tuttavia, non sospettiamo alcun dolo, voglio ripeterlo, non sospettiamo alcun dolo. Riteniamo che si sia trattato di un tragico incidente.

Forza Jeremy!

