Cinema Jeremy Renner parla per la prima volta dopo l’incidente Jeremy Renner ha parlato con ABC e ha raccontato per la prima volta il suo terribile incidente Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Sono passati quasi tre mesi da quando, lo scorso 1 gennaio, Jeremy Renner ha rischiato la vita a causa di un terribile incidente domestico durante il quale la sua macchina Snowcat lo ha travolto. A distanza di diverso tempo, l’attore volto di Occhio di Falco nel MCU ha voluto condividere la sua terribile esperienza in un’intervista con ABC della quale è stato pubblicato un breve teaser ma che basta per capire la potenza emotiva che avrà la chiacchierata completa fatta con Diane Sawyer. Tutto – dice Jeremy Renner alla Sawyer quando gli viene chiesto quanto dolore ricordasse. Sono stato sveglio in ogni momento.

Lo vedo in una pozza di sangue che gli esce dalla testa – dice il nipote di Renner nello speciale di ABC News. Sono corso da lui. Non pensavo fosse vivo.

Nel breve video possiamo anche ascoltare la scioccante chiamata fatta al 911 nel quale si sente l’attore gemere per il dolore mentre le persone gli dicono di continuare a combattere. Inoltre in un’altro momento toccante possiamo sentre la giornalista leggere il lungo elenco delle ferite di Jeremy Renner, tra cui “otto costole rotte in 14 punti. Ginocchio destro, caviglia destra rotta, tibia della gamba sinistra rotta, caviglia sinistra rotta, clavicola destra rotta, spalla destra rotta. Faccia, orbita oculare, mascella, mandibola rotta. Polmone collassato. Il fegato trafitto da una costola.

Come sarà il mio corpo? – ricorda l’attore di aver pensato in quel momento. Sarò solo una spina dorsale e un cervello, come in un esperimento scientifico?

Nella parte finale della clip possiamo anche vedere Jeremy Renner piangere quando la Sawyer gli dice:

Ho sentito dire che, nel linguaggio dei segni, avevi detto alla tua famiglia, “Mi dispiace.”

Ho scelto di sopravvivere. Questo non mi ucciderà, in nessun modo – ha detto. Ho perso molta carne e ossa in questa esperienza, ma sono stato rifornito di carburante e riempito di amore e titanio.

Quando ti guardi allo specchio, vedi una nuova faccia? – chiede la Sawyer,

No, vedo un uomo fortunato – risponde Renner.

Davvero toccante.

