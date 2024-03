Condividi l'articolo

Per Jeremy Renner era come se i due attori fossero diventati due fidanzati

Jeremy Renner, attore noto per il suo ruolo nella saga MCU degli Avengers come il supereroe Occhio di Falco, è stato a lungo ricoverato in ospedale dopo un grave incidente con uno spazzaneve, un periodo nel quale il suo collega e amico Robert Downey Jr. ha avuto modo di sostenerlo e distrarlo. L’incidente che Renner ha subito il 1 gennaio 2023 gli è quasi costata la vita e lo ha costretto a rimanere per lungo tempo in terapia intensiva: Robert Downey Jr., fresco tra l’altro di premio Oscar appena conquistato, è stato sicuramente un aiuto importante e essenziale per la guarigione del suo collega, col quale ha lavorato insieme al franchise degli Avengers.

Tra i ricordi più vividi e piacevoli di Renner durante il periodo di riabilitazione in ospedale, un posto importante le occupano le simpatiche chiacchierate al telefono che facevano spesso lui e Robert Downey Jr., come dichiarato dallo stesso Renner a People: “Alla fine abbiamo avuto delle chat davvero fantastiche su Face Time, come se stessimo uscendo insieme o qualcosa del genere”. Jeremy Renner ha affermato inoltre che in quel periodo stava soffrendo di un “dolore ultraterreno” e che il sostegno del suo amico lo aiutava a distrarlo: “Lui dice: ‘Amico, la cosa più importante è che tu abbia un bell’aspetto. Non mi interessa come ti senti, l’importante è che tu abbia un bell’aspetto’”.