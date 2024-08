Condividi l'articolo

Robert Downey Jr sta per guadagnare moltissimi soldi

Continuate a seguirci su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp

Il mondo del cinema è stato sconvolto negli scorsi dalla notizia che Robert Downey Jr, celeberrimo volto di Iron Man tornerà nel MCU interpretando il Dottor Destino. Al Comic-Con di San Diego infatti, l’attore Premio Oscar per Oppenheimer è salito sul palco con indosso la maschera del celeberrimo villain Marvel per poi rivelare al mondo questo assurdo casting che ha mandato in visibilio i fan. Con lui torneranno anche Fratelli Russo torneranno alla guida dei prossimi 2 progetti degli Avengers, ovvero sia Doomsday e Secret Wars.