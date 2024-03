News Robert Downey Jr., l’omaggio del doppiatore italiano [VIDEO] Il doppiatore italiano di Robert Downey Jr. Angelo Maggi ha reso omaggio all'attore dopo la vittoria agli Oscar Di Sara Radegonda -

Condividi l'articolo Robert Downey Jr. il discorso agli Oscar doppiato con la voce italiana di Iron Man Tra i momenti memorabili della cerimonia degli Oscar 2024 c’è senza dubbio il discorso di Robert Downey Jr. Dopo aver vinto la statuetta come miglior attore non protagonista per il ruolo di Levi Strauss in Oppenheimer di Christopher Nolan – film vincitore di sette premi Oscar -, Downey Jr. ha ringraziato la “sua terribile infanzia”, l’Academy e la moglie: “Io vorrei ringraziare la mia terribile infanzia e l’Academy, proprio in quest’ordine. E vorrei anche ringraziare mia moglie, Susan Downey. Lei mi ha trovato come un cucciolo abbandonato e da brava veterinaria mi ha riportato in vita“. In occasione del primo premio Oscar di Robert Downey Jr., il doppiatore italiano Angelo Maggi ha deciso di rendergli omaggio con un regalo speciale. Sul suo profilo Instagram, il doppiatore ha condiviso un video di Iron Man – l’iconico personaggio interpretato dall’attore americano -, ma la sorpresa è tutta nell’audio: Maggi ha infatti doppiato la storica scena del film con il discorso fatto dall’attore sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles.

“Sono passati 16 anni dalla mia prima volta in cui ho prestato la voce a Robert Downey jr. e abbiamo entrambi volato alto come Iron Man” ha scritto Maggi, voce italiana dell’attore non solo in Oppenheimer ma anche quelli dell’Marvel Cinematic Universe, oltre che in pellicole come Il solista, Tropic Thunder e Dolittle. “Però ora è arrivato l’Oscar grazie a Oppenheimer e insieme a @gliacchiappafilm abbiamo pensato di fare un ringraziamento un po’ speciale”.

E voi, cosa ne pensate di questo omaggio?

