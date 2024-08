La Gen Z contro l’emoji del pollice in su: “È maleducato”

Condividi l'articolo

I giovanissimi ritengono che rispondere ai messaggi solo con un pollice in su sia “maleducato” e “passivo-aggressivo”. Siete d’accordo?

Sarà capitato anche a voi: un bel pollice in su, come reaction o proprio come contenuto di un messaggio, come unica risposta a qualcosa detto da voi in chat. È una cosa maleducata? Certo può sembrare una replica sbrigativa, in particolar modo se proveniente da qualcuno che non conosciamo bene.

Il problema è sempre quello: la comunicazione via chat è pratica comune da una quindicina di anni forse, non abbiamo ancora avuto il tempo di abituarci a questo linguaggio e capita spesso di interpretare male il tono, il senso o persino il significato di frasi scritte da qualcuno di cui non conosciamo bene le modalità comunicative.