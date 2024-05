News Jeremy Renner è clinicamente morto dopo l’incidente Parlando con The Direct, Michael Beach ha rivelato alcuni terrificanti retroscena sull'incidente di Jeremy Renner Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Jeremy Renner se l’è vista davvero brutta Poco più di un anno anno è passato da quando, il 1 gennaio 2023, Jeremy Renner ha rischiato la vita a causa di un terribile incidente domestico. In una serie di sfortunate coincidenze infatti la sua macchina SnowCat gli è passata sul corpo recandogli svariati infortuni. Ha riportato in particolari gravi ferite alle gambe quando lo spazzaneve ne ha schiacciata una. Il suo medico ha detto che la macchina è arrivata “a pochi millimetri dal colpire un organo vitale o un nervo importante”. Secondo un rappresentante, l’’attore, volto di Occhio di Falco nel MCU, “ha subito un trauma toracico contundente e lesioni ortopediche“, tra cui otto costole rotte, caviglie rotte, spalla destra rotta e altro ancora. Ciò che seguì fu un ricovero durato oltre due settimane e mesi di guarigione e riabilitazione. Tuttavia ora fortunatamente sta meglio, anche se se l’è vista davvero brutta.

Parlando con The Direct, Michael Beach, compagno di set di Jeremy Renner in Mayor of Kingstown, ha parlato di quello che il suo amico gli ha raccontato sul set.

Jeremy [Renner] è un guerriero, amico. Voglio dire si è rotto 38 ossa. In realtà è clinicamente morto, cosa che non sapevo finché non me lo ha detto. Non era sicuro se si sarebbe ripreso, ma era pronto a farlo con tutte le sue forze. Nel corso delle settimane ha migliorato costantemente le sue condizioni senza interruzione, grazie alle sue capacità fisiche. È duro come un chiodo!

Beach ha aggiunto che il nipote di Renner, Alex Fries, che ha salvato, lavora lui stesso a Kingstown:

Suo nipote, che ha salvato, lavora nello show. Quindi puoi immaginare, e loro non sono timidi nel dirti cosa stava succedendo, come si sentivano e tutte quelle cose. Quindi è un prospettiva unica sulla storia di come Jeremy Renner venne investito da uno spazzaneve

Incredibile!

