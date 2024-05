Cinema Furiosa, Edgar Wright è entusiasta del film di George Miller Dopo aver apprezzato Challengers, Edgar Wright ha speso parole entusiaste per Furiosa di George Miller, paragonandolo addirittura a Ben Hur. Di Carlo Rinaldi -

Condividi l'articolo Edgar Wright fa impazzire i fan di George Miller e paragona Furiosa a Ben Hur Oltre ad essere uno dei registi più apprezzati degli ultimi 15 anni, Edgar Wright ama parlare dei suoi film preferiti e rilasciare le proprie opinioni a caldo sulle uscite più attese. Dopo aver rilasciato sul proprio profilo Instagram un commento entusiasta su Challengers(QUI per un approfondimento), l’altro ieri ha postato su X un post sulla sua ultima visione: l’attesissimo Furiosa di George Miller, con protagonista Anya Taylor-Joy, la quale è stata diretta da Wright nel thriller Last Night in Soho(QUI per la nostra recensione). Il film farà il suo debutto al Festival di Cannes, prima di uscire nelle sale il 23 maggio. Wright ha definito l’ultima fatica di Miller come un superbo film di vendetta e di come sia stato realizzato con tanta cura ed amore da parte di tutta la troupe. In particolare ha scritto:

“Anche se so cosa serva per fare un film, non capisco come George Miller riesca a farlo. Ho avuto la fortuna di vedere ‘Furiosa’ un mese fa, e mi sto ancora riprendendo da come esistano film come il suo. È così intricato, dettagliato e coinvolgente. La pianificazione e l’amore che sono stati progettati e messi in scena sono semplicemente irreali. Tanto di cappello a George e al suo team per averci regalato 45 anni di cinema fantasioso e viscerale. Il film è una festa per gli occhi e per le orecchie, un cerchio che chiude la prima avventura di Max nel 1979″.

Successivamente, Wright ha azzardato un paragone assai importante, mettendo a confronto Furiosa con Ben Hur e prevedendo un sicuro successo di pubblico e critica del film:

“Il paragone più vicino è stato qualcosa come ‘Ben-Hur’ – dove una lunga miccia di vendetta brucia per anni e ripaga con (senza spoiler) la vendetta più dolce. I registi e i fan se ne andranno con la testa che gira. Mi sentivo sia ispirata che invidiosa! C’è stato un momento, durante una scena a metà strada, in cui mi sono chinato verso un amico e gli ho detto: “Come cazzo fa a farlo?”

Possibile immaginare la contentezza di Wright , alla luce di come sia stato lui stesso a consigliare Miller di scritturare Anya Talylor-Joy per il ruolo di una giovane Furiosa, piuttosto che usare la CGI per ringiovanire Charlize Theron, che ha dato origine al ruolo in Fury Road.

“Nel marzo 2020, letteralmente 48 ore prima che si verificasse la chiusura della pandemia e il paese si chiudesse, ho cenato con George Miller a Londra dopo aver visto una prima versione di ‘Last Night In Soho’. Mi ha chiesto se Anya sarebbe stata una buona scelta per interpretare la giovane Furiosa, e io ho risposto: ‘Fallo e fallo! E’ una star, prendila subito!’ Quella sera ho mandato un messaggio ad Anya per chiederle di ricevere una chiamata da George Miller e sono così entusiasta di vedere i risultati quattro anni dopo.”

Non ci resta che attendere. Anche se è molto dura! Che ne pensate?

